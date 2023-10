Vitaminum C augeri potest mitigare cuprum in Kiwifruit

Investigatores in horto botanico Wuhan Academiae Scientiarum Sinensis perspexerunt auctos gradus acidi ascorbici, etiam vitamini C, augere possunt tolerantiam aeris augere et toxicitatem aeris in kiwifruit mitigare. Haec inventio significans est quia fertilisores aeris fundati et pesticides solent pugnare gravem pestilentiam causatam per Pseudomonas syringas pv. actinidiae (Psa) in kiwifruit cultura. Nihilominus elevata congeries aeris in kiwifruit minas ponit ad salutem cibi et salutis humanae.

Studium, in Acta Materiae Hazardoae editum, aeneum contentum 108 exemplorum kiwifructuum ex 27 diversis terrarum cultoribus aestimavit. Investigatores invenerunt kiwifruit cum rubra vel flavo-caro signanter superius aes contentum habuisse quam viridi-caro. Accedit intentio aeris in fructu inferiori caro et nuclei comparati ad fructus cutis et seminum.

Princeps gradus aeris in visibili damno kiwifruit plantarum consecuta est. Sed cum kiwifruit plantae addito acido ascorbico alebantur, damnum mitigatum est. Praeterea investigatores detexerunt tractationem aeris augere contentum acidum ascorbicum in foliis kiwifruit et sursum ordinatis genesis clavis ascorbicis biosynthesi implicatae.

Ad has inventiones convalidandum, investigatores expresserunt GDP-L-galactosum phosphorylase3 (GGP3) gene in kiwifruit transgenico, inde in notabili incremento contentorum acidorum ascorbici comparati generis silvestris. In kiwifruit lineis transgenicis cum contento acido ascorbico superiore exhibito toxicitas aeris redacta, photosynthesis aucta, dissolutio excessus species oxygenii reactivae, et expressio genesis e actis accentus mutatur.

Investigatio haec demonstrat acidum ascorbicum magnum munus agere in diminuendo aeris toxicitatem in kiwifruit. Intellegendo machinas quae implicatae sunt, fieri potest ut consilia augeant aeris tolerantiae augendae et meliores cibi salutem in cultura kiwifruit conservandam.

Source:

Xiaoying Liu et al, Acidi ascorbici synthesin aucta per overexpressionem AcGGP3 meliorat aeris toxicitatem in kiwifruit, Acta Materiae Periculosae (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393