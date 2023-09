Scientistae Feliciter Crescunt Humanum Organum Intus Porcus

Medici magnum lapidem in investigationibus medicis consecuti sunt, quod organum humanum intus in alio animali feliciter crescebat. In studio fundamento divulgato in ephemeride Cell Stem Cell, investigatores inseruit cellulas caulis humanos in embryones sus genesim mutationis. Cum embryones isti in vicaria matribus sus insita sunt, renes humanos intra circiter dies XXVIII renes maturitatem explicaverunt.

Antecedens conatus hominum organa in sues crescere non potuit, quod factum magnum in campo provexit. Inquisitores sperant hanc technologiam aliquando adiuvari posse ad inopiam organorum humanorum translationi necessariae.

Renes sunt organa vitalia ut sanguinem eliquare et vastitatem et excessum aquae e corpore removere. Vulgo transferuntur, sed postulatio renum copiam copiam longe excedit. Exempli gratia, anno 2020, circiter 100,000 hominum in US in renibus translationi indici exspectanti fuerunt, sed tantum 23,000 unum acceperunt.

Una potentiale solutio ad organi penuriam est ad integrandum cellulas caules pluripotentes (iPSCs), quae in quamlibet cellulae genus, in embryonibus aliarum mammalium evolvere possunt. Porci electionem huius processus praecipue sunt pollicentes, quia organa eorum hominibus sunt similia, eorumque embryonalis progressio comparanda est. Difficultates tamen oriuntur quia cellae sus in embryone tendunt ad cellulas humanas praevertendas et varias requiruntur nutritionales et chemicas.

In hoc studio investigatores has provocationes vicerunt adhibendo CRISPR technologiam ut specifica gena evolutionis renis in embryonibus sus evolutionis responsabiles disable. Hoc permissum est hominibus iPSCs ut vacuum in renibus evolutionem repleret. Manipulus etiam iPSCs humanos tractavit ut statio evolutionis cellae suse insereret, integrationem augens.

Investigatores indiderunt 1,820 ex his mixtis embryonibus in 13 vicaria sues matres et praegnantes circa mensem post ut embryones extrahendi terminantur. Quinque ex his embryonibus continebant renes primi temporis compositi ex 50% ad 60% cellulas humanas, quae structurae huic evolutionis stadio normales erant. Praecipue cellae humanae in renibus erant nec apparuerunt in aliis textibus quae ethicam curam movere possent.

Dum haec technologia adhuc longe abest quin translationi organi humano adhibeatur, novas possibilitates aperit ad progressionem organi et morbos progressus progressus humanos investigandi. Praeter quaestionem de reiectione immune et efficacia meliore appellando, adhuc investigatio opus est ad hanc technologiam promovendam.

Super, haec studium fundamenti significat insignem gradum proferendi, spem de futuris progressibus in organo translationis et intellectus humani organi progressionis.

sources:

- J. Wang et al/Cell Stem Cell 2023