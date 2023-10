International Institutum Scientiarum Astronauticarum (IIAS) denuntiavit investigatorem bioastronauticum ac specialem payload Kellie Gerardi repraesentaturum Institutum in ventura "Galactic 05" investigationis spatii fugae cum Virgine Galactico.

Schedulatum ut die 2 Novembris 2023 aperiatur, "Galactic 05" erit sextus spatii spatii Virgo Galactica hoc anno. Missio conversionem spatii in suborbitalem lab spatii suborbitalem investigationi spatii fundatae dicatam involvebit.

Cum hac missione Gerardi se coniungens erit Dr. Alan Stern, scientista US planetarius et praeses instituti Tractus Sector Instituti Spatii Africi, et astronautus privatus nationis Franco-Italiae.

Cum primum investigator industria-sponsoratus mundi contractus ad volandum in naviculas commerciales contraxit, Gerardi experimenta tria payload operabitur in spatio fugae. Haec experimenta dynamica fluida, biometrica humana, ac vigilantia glucosi intendunt. Accedit, Gerardi experientiam investigatorem aestimabit ad meliorem futuram IIAS-sponsoritatem investigationis spatiis et programmatibus formatis.

Virgo Galactica et IIAS collata sunt in payload integratione et in fuga choreographia ad promovendas progressus scientificos et technologicos e missione "Galactic 05". Haec missio miliarium significat pro IIAS in suo officio promovendi inclusive spatium futurum per investigationem beneficii globalis.

Cum Gerardi in America Spaceporta erunt IIAS inquisitores Yvette Gonzalez, Dr Aaron Persad, et Dr Shawna Pandya. Auxilia praebebunt ad integrationem payload et deducendi post-fugam analysin data.

Haec missio non solum ostentationum progressiones in spatio investigationis, sed etiam incrementum collaborationis inter societates spatii commercii et investigationis institutiones effert. Alios gradus notat progressus ad progressum scientificum et novos fines explorandos.

sources:

– Originale articulum: Virgo Galactica (articulum fontem non praebet URL)

– SpaceWatch.global's podcast featuring Kellie Gerardi (articulum fontem non praebet URL)