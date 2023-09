Astronaut Frank Rubio, qui nunc nomen tenet in spatio longissimae a NASA astronauto, demonstravit se recusavisse missionem si scivisset se per annum pro propositis sex mensibus futurum esse. Rubio hanc confessionem fecit in recenti colloquio ex Statione Spatii Internationali (ISS).

Missio Rubio prorogata est cum navicularii, qui eum in Terram transportare existimabantur, stillante coolant, cum ISS coniuncta erant. Quam ob rem, paulum supra annum in terra humili orbita, colligationem in 371 diebus expendit et primum astronautum US factus est, et unus tantum sex homines, ut per annum in spatio consumantur.

Nihilominus, Rubio fatetur se libenter signatum non fuisse tam diuturnae missionis ob res familiares momenti quas desideraturus erat. Quamvis hoc, sacrificia personalia astronautarum agnoscit ad stationem spatii perficiendam.

Revertens in Terram die XXVII mensis Septembris, Rubio prospicit se cum sua familia regredi et simplicibus vitae voluptatibus in superficie telluris frui. Cogitat ut cum dilectis suis tempus expendat et naturae pacem et quietem cognoscat.

