Novum Genomic Model Indicat Insignes Humani Antecessoris Populatio Bottleneck

Recens studium genomicum notabile bottleneck in antecessore humano incolarum ostendit, quae inter 800,000 et 900,000 annos exstitit. Hoc tempus adsimilat cum tempus creditur, cum ultimus antecessoris communis Denisovans, Neanderthals, et homo sapiens moderni vixerunt. Attamen ad hanc inventionem convalidandum ulteriores archaeologicae probationes requiruntur.

Studium, ductus Wangjie Hu et collegae, exemplar coalescentiae usus est ad disiunctionem generum stirpium explorandam et magnitudinum incolarum praeteritam aestimationem. Sequentias genomicas ex 3,154 singulis per 10 Africanas et 40 non-Africanas explicant. Eventus in omnibus Africanis nationibus bottleneck distinctum ostendit, cum 98.7% errantes in multitudine maiorum declinant in initio bottleneck.

Declinatio incolarum hoc tempore cum mutationes climaticas, etiam glaciationes extensas, temperaturae superficiei marinae deposuit et siccitates longas per Africam et Eurasiam verisimile est. Hae factores environmental gravem bottleneck a maioribus nostris expertum conferre possunt.

Dum bottleneck directe identificatum in omnibus Afris populis, solum in populis non Africanis deprehensum est. Hoc suggerit effectibus bottleneck extra Africam limitatus vel brevis esse.

Propositum adsimilat bottleneck cum tempore periodi, creditur esse cum ultimus antecessoris communis Denisovans, Neanderthals, et homo sapiens moderni vixerunt. Sed periti Nick Ashton et Chris Stringer praecavunt necessitatem archaeologicae et fossiliae ad tangibiles probationes ad theoriam bottleneck sustinendam.

Hoc novum exemplar genomicum praebet pervestigationes pretiosas in antiquam historiam maiorum nostrorum hominum eorumque salutem per gravem hominum bottleneck. Ulteriores investigationes et archaeologicae inventae in his inventis confirmandis et dilatandis cruciabuntur.

Source:

- "Genomic illatio gravis humanae bottleneck in mane ad Medio Pleistocene transitus" Wangjie Hu, Ziqian Hao, Pengyuan Du, Fabio Di Vincenzo, Giorgio Manzi, Jialong Cui, Yun-Xin Fu, Yi-Hsuan Pan, et Haipeng Li

— « Maiores nostri pene perierunt? Analyses geneticae suggerunt antiquam hominum multitudinem ruinam 900,000 annos" by Nick Ashton and Chris Stringer