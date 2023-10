Novus Acta in Facialis Reconstructione Forensic

Novus progressus in forensi faciei reconstructione in Comitatu Stark Ohio nuntiatus est ab Attornato Generali Dave Yost. Haec ars technologiam spectat ut leges cogendi et publicas cum alternatione imaginum unidentitatum personarum ad generandum plures casus frigidas et solvendas.

Traditionaliter, artifices forenses sicut Sam Molnar ab Ohio in hendrerit inquisitionis Criminalis (BCI) sculperent capita et facies unidentificatae luti utentis in capitibus 3D impressis eorum capitibus. Nihilominus hic processus tempus consumens erat, cum cranium ad centrum medicinae CT intuenti et tunc 3D lima imprimendum urgeret.

Nunc societas inter BCI et The Ohio University University duxit ad programmatum programmatis graphice investigatorem Jeremy Patterson et 3D animatorem Decanum Hensley. Haec programmata photogrammetria utitur ad 3D reddendam obiectorum, inclusa capitum humanorum. Loco freti instrumento speciali sumptuoso, hoc programma tantum requirit seriem imaginum iPhone ex diversis angulis sumptam.

Hac arte technica Molnar nunc imagines cranii in cellae eius capere potest easque Patterson et Hensley mittere. Cito exemplar 3D faciunt multo minus notitiarum quam traditum CT scan, inde in processu velociore imprimendi.

Hae promotiones insignem ictum in solvendis causis frigidis iam fecerunt. Tempus minuendo, ut exemplar cranii impressum obtineat 3D, investigationes citius progredi possunt. In societate cum technologia animationis, reconstructio faciei forensis validum instrumentum ad cogendi facta est, iis praebens novo modo cognoscendi et unidentified facies.

