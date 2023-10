Orionid Meteor imbrem in lucem Sursum skies

Imber meteor Orionid, qui die 2 Octobris incepit et usque ad diem 7 novembris durabit, Saturni die ad apicem positus est. Quamquam condiciones tempestatum iniquae in UK visibilitatem impediant, caeli speculatores in aliis mundi partibus hoc spectaculum astronomicum videre possunt. Imbrem oritur ex strages relictae Halley cometae, unus e notissimis cometis in historia. Cometae orbitas Sole, minutae fragmenta frangunt, trahens pulveris et glaciei. Cum hae reliquiae in atmosphaeram Telluris celeri celeritate 41 milium secundo intrant, ob frictionem striis lucis creant.

Hic imber meteororum notabilem locum tenet in fastis annuis caelestibus eventu. Dr. Minjae Kim, physicus ex Universitate Warwick, singularem occasionem describit illis qui occasionem dederant ut Halley cometam testaretur. Dum ipse cometa solum per singulos 75-76 annos Terram transit, imber meteor Orionid quotannis fit, praebens aliqua recompensationem iis qui speciem cometae exciderunt. Imbres meteoros appellatos a constellatione videntur oriri, et apud Orionidas, ab Orione venire videntur.

Ad imbrem Orionidorum meteororum observandum, optimum tempus erit inter mediam noctem et orientem die Sabbati, Octobris 21. Eventus hic ex utroque septentrionali et meridionali hemisphaerio videri potest, sed visibilitas in sereno caelo melius erit. Commendatur invenire locum obscuram cum minima contaminatione luminis. Meteoris per totum caelum visibilem erunt, ita patenti spatio eligendo melius caelestium ostentationis scandendum patietur. Ut leo meteororum vagus caelum transiret, exspectans ut esset ludus. Bibendum et laborum adipisci possimus.

Si imbrem meteororum die Sabbati videre non potes, opportunitates adhuc erunt eam in suo maximo tempore perspiciendi usque ad diem 28 Octobris.

Fontes: BBC News