Nuper inuenta Cometa Nishimura ad Rari

Cometa Nishimura, quae tantum mense Augusto reperta est, nunc primum a Terra praeter 400 annos transit. Hic eventus caelestis rarus apparebit stellulis in Hemisphaerio Septentrionali proximis duobus diebus dum praeterlabitur nostram planetam die 12 Septembris.

Cometa circa kilometres permensus intra 125 miliones chiliometrorum Terrae veniet et oculo nudo videri potest, quamquam binocularibus vel telescopio utens commendatur ut meliorem intuitum propter eius languorem recipiat. Cum cometa propius ad Solem accedit, clarior fiet et proximam punctum attinget ad nostram stellam ante diem 17 Septembris ante quam e mundo solari repetam.

Ad locum Nishimura ex Hemisphaerio Septentrionali, observatores spectant ad horizontem orientalem septentrionalem circa 1.5 horas ante diluculum. Cometa expectatur assurgere inter Cancrum et Leonem et ad Venerem accedet. Hac septimana, secundum Italiano astronomus Gianluca Masi, significat ultimum casum posse videndi cometam ex Hemisphaerio Septentrionali antequam in fulgore Solis occultatur.

Post suum iter praeter Solem, Nishimura tunc in Hemisphaerio Australi conspici debet, sub vespera crepusculo extremo mensis humilis apparens. Inventio cometae ab amateur astronomo Hideo Nishimura facta est, et eius nomen gerit. Haec est prima visitatio Nishimurae anno circiter 430 annorum, quae paulo ante inventam telescopii a Galileo facta est.

