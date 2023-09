Rare Cosmic Donum: Cometa Nishimura Visitationes Terrae

Cometes nuper repertus notus sicut C/2023 P1 vel "Nishimura" iter suum iter faciens hac septimana Tellure praeterita est, primam suam in supra 400 annis visitationem observans. Cometa viridis iam in caelo antelucano conspicitur et in volutpat vestibulum clarior fiet. Optima pars est ut sine necessitate telescopio vel binoculari videri possit.

Ad videndum cometae Nishimura in Hemisphaerio Septentrionali, observatores necesse erit mane surgere vel sero manere. X Kalendas Octobres, hora quinta ante horam quintam mane oritur, propius ad solis ortum apparens. Specimen noctis ad videndum Nishimura comminus die 10 Septembris est quando tantum 5 decies centena milia passuum a Terra erit.

Ad cometam collocare, falcem figuram Leonis Leonis super horizontem orientalem ante solis ortum. Nishimura apparebit prope Veneris planetae. Cum dies praetereunt, fenestra prospectans brevior fiet, et cometa in horizonte humilior erit donec a solis fulgore solis die 17 Septembris obumbretur.

Rarum eventus haec occasio est semel in vita temporis. Si cometam Nishimura hoc tempore circumspicere desideras, expectandum habebis donec 2435 reditum suum, si non destruitur ante viverra ante solis gravitationalem.

Secundum visibilitatem, Nishimura nudo oculo in clara et obscura caelo visibilis esse debet. Sed sub optimalibus condicionibus vix videri potest. Binocularibus utens, telescopium, vel camera ad astronomiam disposita meliores eventus feret verisimile. Cum instrumento dextro, potes videre caecum viridis cometae vel caudam longam capere in photo exposita longa.

Cometa inventa est a Hideo Nishimura, amateur astronomus, qui primam imaginem suam die 11 Augusti 2023 cepit. Usura digitalis camerae cum 30 secunda expositione occasum, Nishimura maculosum caeleste obiectum. Incertum manet an Terra per trahentium Nishimura transiens respondeat de Imbre meteor Sigma-Hydrid annuatim mense Decembri conspicuum.

