Cometa Nishimura, ab Amateur astronomo Hideo Nishimura die 11 Augusti detecta, Earthlings singularem occasionem praebebit ut suum iter videndi antequam plus 400 annis evanescat. In crastina septimana optimam occasionem habemus hoc rarum coeleste phaenomeni maculae.

Nunc in solem versus, cometa proximam ad Terram die Martis attinget, proximam eius punctum ad solem quinque post dies sequitur. Amateur astronomi iam cometam inceperunt spoting, qui e Tellure conspicuus est. Quanzhi Vos, astrologus apud universitatem Maryland, in luce ponit quod cometae nudae non sunt incredibiliter rarae, adhuc non sunt valde communes. Inventio cometae tantum ante mensem unum facit eam excitantem et inopinatum praesentem Nativitatem Domini pro errantibus.

Quomodo igitur magnificum hunc cometem maculare potes? Primum et principaliter, locum ab urbe splendida lumina invenire ad visibilitatem maximize. Binocularibus binocularibus vel telescopio utere ut experientiam tuam augeas. Tempus optimum ad locum obtinendum est paulo post solis occasum cum caelum adhuc obscurum est. Specta ad horizontem occidentalem, ubi cometes proximis diebus X conspici debet.

Cometa Nishimura rara occasio est terrestrium testium caelestium huius magnitudinis eventus. Ne despicias occasionem ut hoc spectaculi conspectum capias antequam per saecula evanescat. Cape binoculares tuos, caput ad locum obscurum, et ad pulchritudinem mundi mirandam para.

definitiones:

– Cometa: Res caelestis constans nucleo glaciei et pulveris et, cum prope solem, particulae "caudae" gasi et pulveris a sole demonstratae.

sources:

- University of Maryland astronomus Quanzhi Ye