Quomodo imprimere Octobre 14 'Ringo Ignis' Eclipse solaris

Die XIV mensis Octobris in America septentrionali raram eclipsin solarem quae "anulus ignis" dicitur, testis erit. Prima eclipsis solis ab anno 14 erit, et maxime perspicietur a via quae per US porrigitur Utrum camera manuali vel felis quis uteris, omnia hic scire debes de hoc eventu photographare.

Ad salutem curare, cruciale est uti specula eclipsis solis vel filtra solaris cum eclipsim intuetur et photographaret. Filtra densitas neutralis et Filtra polarising adhibenda non sunt. Potes eligere inter aluminosas Mylar filtra vel metalla optica cochleae planae in columellae vitreae. Vel, colum solaris tuum facere potes utendo cinematographico Baader AstroSolar. Baader Film solaris optio tutissima censetur, et ad lens gaffer vel caerulei pictoris taeniola firmari potest.

Locus ubi eclipsim photographas fecisti differentiam faciet in eventibus. Effectum symmetricum si vis, prope centrum viae eclipsis esse debes. Sed ob rariorem iactum "anulum fractum", in marginibus semitae esse potes. Apps sicut Ephemeris Photographi, PhotoPills, et PlanIt Pro auxilium tuum consilium possunt mittere et visibilitatem eclipsis determinare ex loco certo.

Cum iactum prope eclipsin solis prehendere, tripode et lentis telephoto utere. Auto-focus in ora lunae et umbilicum assidue compesce. Considera utens stella venato melioribus eventibus. Imaginum occasus variabunt, sed ISO 100, f/5.6, et detectiones inter 1/30 et 1/250 bona principia sunt. Si sequentiam capere vis, iactum late-angulum compositum ostendens progressum eclipsis, cum patientia et diligentia effici potest.

Memento eventu frui dum pulchritudinem eclipsis solis in photographis ceperunt.

sources:

- space.com

Post Navigation