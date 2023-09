Brian May, citharae ducalis fabulosus cohortis Reginae, missioni NASAe contulit ad describendam et exemplum ex asteroideo Bennu recuperandum. Maii, qui gradum doctoris in astrophysics tenet, scientista Claudia Manzoni collaboravit ad efficiendas missionum spatium 3D imagines realisticas. His imaginibus utens, tabula Bennu adiuvit et zonam portum tutum ad OSIRIS-REx explorationem quae specimen collegit, invenit.

Collaboratio incepit cum Stereos-3D imagines ex OSIRIS-REx missione factas — ad directorem missionis Dante Lauretta. Lauretta stereos qualitate obstupuit et suas potentias agnovit in portum locum exempli causa locandi. Maii, Manzoni, Lauretta, et alii in rem convenerunt, ex libro Bennu III-D, Anatomia asteroidis.

Hoc primum cum NASA non est. In 2015, adiutor scientiae in Novo Horizonti missione functus est, quae Plutonem exploravit. Utinam notum est non solum propter astrophysicas suas contributiones, sed etiam ut cantor scriptorum post multas hits reginae, inter quas "Te volemus" et "Omnes volo."

May passio spatium ac scientia in suo munere agentis in missionibus NASA patet. Eius peritia et creativitas asstrophysicus et citharae pergunt ad ictum in campo.

