NASA fabrum magnum interrumpere in fabricandis additivis, 3D excudendi notum est. Bene elaboraverunt erucae machinae COLLUM aluminium factum quod tam levius est et efficacius quam nozzulae traditae. Haec innovatio vim habet ad explorationem altam spatii verteret augendo facultatem payload.

Aluminium erucae machinae colliculum creatum est ut pars Reactivae Additivae Vestibulum ad Quartum Revolutionis Industrialis (RAMFIRE) project. Expositum est ab NASA Spatium Technologiae Missionis Directoratum (STMD) fundendum et ad leve pondus promovendum, insuper aluminium erucae nozzulae factorum quae sustinendae caliditatis et pressuris sustinendae sunt.

Una e notis clavis RAMFIRE COLLIS est eius canales interni parvi, qui efficaciter refrigerant in operatione erucae machinae. Hoc consilium COLLUM impedit ne liquefaciat suamque firmitatem etiam sub extrema condicione praestat. Accedit, dissimiles nozzulae traditae quae numerosas partes inter se coniungendas requirunt, RAMFIRE COLLUM ut una pars aedificatur. Hic numerus vinculorum minuitur et signanter minuitur tempore faciendo.

Explicatio additivorum nozzulorum erucae factorum est lusus-mutator pro exploratione profunda spatii. Utendis 3D technologiae excudendi, NASA nunc leviores et efficaciores nozzas producere potest quae graves spatii peregrinationes condiciones sustinere possunt. Hoc breakthrough aperit novas possibilitates pro spatii consilio et facultates payload potentiae pro futuris missionibus auget.

Cum progressibus continuis in fabricandis additivis, NASA viam explorationis futuri spatii sternit. Fines technologiae et innovationis impellentes, facultatem possunt mittendi maiora et robustiora spatii ad explorandum longinqua spatia universitatis nostrae.

definitiones:

1. Additiva fabricandi vel 3D impressio: processus faciendi objecta tria dimensiva deponendo stratum materiarum iacuit innixum in exemplar digitale.

2. Erucae machinae COLLUM: componentis machinae erucae quae fluxum gasorum exhaurit dirigit, impulsum praebens.

Fontes: NASA, Missionis Directorium Technologiae Tractus (STMD)