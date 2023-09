Posset esse 100 Sextillion Planetae in universo, Astronomi Say

Astronomi summam 5,510 planetarum in nostro galaxia, via lactea, cum octo planetis in nostro mundo solari invenerunt, invenerunt. Sed hic numerus tantum extremum glaciei est, quod verisimile plures planetas ibi exspectantes inveniendos esse. Secundum aestimationes, una fere planeta est cuiuslibet stellae in galaxia, et cum nostra galaxia circa 100 miliarda stellarum habeat, tutum est ponere circa multas etiam planetas.

Planetarum computandi munus astronomis est difficilis, comparabilis ad incolas urbis sine interrete utendo. Dum scimus circiter 5,000 planetarum in momento, innumerabiles aliae sunt quae fallaces manent. Astronomi variis technicis utuntur ad exoplaneta quaerenda, qualia sunt methodus transiens et methodus velocitatis radialis. Hae methodi observandi stellam involvunt et quaerentes subtilia mutationes in suis moribus quae planetae praesentiam indicant.

Omnes planetae tam longe inventae sunt intra viam lacteam ut facilius observare possint. Planetas deprehendere extra nostram galaxia, quae extroplaneta notae sunt, multo magis ob earum distantiam a nobis provocatio est. Tamen pauci extroplaneta potentiale detecti sunt utens artificio microlensing vocato.

Ultra nostram galaxia intuentes, astronomi aestimant tot centum sextillionium planetarum in universo esse posse. Quod numerus vacillat, cum 100 zerum post 23. Cum tanta planetarum immodici moles, saepe arguitur quod saltem unus alius planeta sit cum vita alicubi in universo. Attamen raritas vitae et condiciones ad orandum necessariae adhuc ignotae sunt.

Scientistae credunt posteros spatiorum telescoporum magnorum exoplanet-focorum, sicut Mundi habitabilis Observatorii observatio, magnum munus in quaerendo vitam alibi in galaxia agere. Nunc enim nonnisi admirari possumus magnitudinem universi ac innumerabiles planetas, qui extra nostram existant.

sources:

- Scientiae vive