Corpus Humanum Triillions Cellulae Continet, Study Finds

Novum studium aestimavit corpus humanum cellas errantes continere. Investigatores plus quam 1,500 schedulae enucleatae sunt ut decernant mediocris adulta mascula circa 36 trillion cellulas habere, dum feminae adultae 28 trillion et 10 annorum circiter 17 trillion habent. Studium, in ephemeride PNAS editum, considerata magnitudine et numero 400 genere cellularum trans 60 fibras in corpore. Analysis constantem inversam relationem inter cellae magnitudinem et comitem ostendit. Aliis verbis, maiores cellulae inferiorem numerum habent altiore numero cellulis minoribus relatis. Praefecti amplis magnitudinum cellularum, a parvis rubris sanguineis cellulis ad cellulas musculi magnas aequantes.

In studio auctorum recognovit limitationes earum inveniendorum esse. Figurae praevisae in adultis et pueris "mediocris" nituntur, nec rationem significantem differentiam quantitatis ac ponderis inter homines. Inquisitores etiam animadverterunt dubitationem in suis aestimationibus ob fiduciae mensurarum obliquarum potius quam mensurarum cellularum massarum directarum. Attamen studium discrepantias in cellula superiore aestimat computatas illustravit, quae implicationes habere poterant ad intellectum nostrum lymphocytarum relatum sanitatis et morbi sicut HIV et leukemia. Studium invenit circiter 2 trillion lymphocytarum in corpore humano esse, quater altius quam opiniones antecedens.

Praeterea investigatio opus est ut ampliorem percipiant numerum cellularum in corpore humano, praesertim in mulieribus et parvulis. Attamen hoc studium magni pretii perspicientiae praebet multitudinem cellularum quae corpus humanum constituunt ac relationem inter magnitudinem et comitem cellae.

