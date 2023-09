Investigatores detexerunt quomodo fructus muscae cerebra memoriam praeteritorum praemiorum in mores agendis transfundant, permittentes ut cibum inveniant. Speciatim cardo regio cerebri vocatur fungus processus corporis olfactorii informationis et valores diversorum odorum assignat. Sed incertum est quomodo hae valores actiones motores moveant. Hoc studium botrus neurons appellatus UpWiNs notavit qui munus maxime agunt in conversione odoris memorias in motus ventosas.

Fructus muscae, sicut alia insecta, vertunt ventos ad odores vestiganda, et collocant ubi proveniunt odores attractivi. Systema olfactorium in cerebro muscae detegit et sentit hos odores a vento portatos, volatilia ad praemium dirigens. Investigatores invenerunt UpWiNs inhibendia et excitatoria inputationes integrare ex diversis camerulis fungorum corporis, causantes muscam vertere et sursum moveri.

Fungorum corpus in processibus cerebri muscis et notitias olfactorias integrat et valores positivos vel negativos variis odoribus assignat. Investigatores detexerunt memoriam formatam in diversis cubiculis fungus corporis mores distinctos elicire, cum solum motus quidam volatilis upwind. UpWiNs signa inhibetoria et excitatoria ex his camerae recipiunt, permittens muscam ad fontem odorum amabilium efficaciter navigare.

Investigatio haec perspicitur quomodo docti positivi et negativi boni in actiones scientificas agitatas concretas transferantur. UpWiNs etiam signa excitatoria ad neuronos dopaminergicos ad altiorem ordinem discendi mittunt. Haec mechanismi neuralis ambitus intelligendi adiuvat, quomodo parallelae dopaminergicae neuronum et subsystematum memoriae inter se secant ad actiones scientificas fundatas et doctrinam in ambitu cuiusque ambitus neuralis ducendam.

Praeterea studia in fructiferis muscis illustrare possunt partes memoriae in moribus et doctrina in cerebris tam vertebratis quam invertebratis.

Source: HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

definitiones:

- Fungus corporis: Pars cerebri in insectis quibusdam inventa, responsalis notitiae olfactorii processus et bona diversis odoribus assignans.

- UpWiNs: Botrus neuronum quae inhibitoriae et excitatoriae signa integrant e diversis cubiculis fungus corporis, fructus ducens muscas ad excitandum sursum ventum ad odores amabiles.

sources:

- HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

- Originale Investigatio: "Mechanismi Neural circuitio ad valentias doctos olfactorium transformandos in motum venti ordinatum" ab Yoshinori Aso et al. eLife