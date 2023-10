Satellites, ut Michael Freilich, vigil-6, hodie observant phaenomenon in Oceano Pacifico occurrentem. Aquae prope oram occidentalem Americae Meridionalis experiuntur incrementum in temperie, inde in evolutione gradus maris. Hic ortus in superficie Oceani temperaturae significantem ictum habet in exemplaria tempestatum in Asia et in America Septentrionali, phaenomenon quod El Niño notum est.

Ut indaginem in El Niño huius anni, investigatores eventus praeteritos examinant. In narratione a Propulsione Laboratorium NASA Jet dimissa, affirmatur Californiam pluviam gravem per 2015-2016 El Niño expertam esse, ducens ad salo alta, inundatione, et luto.

Nova imago ab NASA initium anni 2023 El Niño comparat ad exemplaria quae mense Octobri 1997 et Octobri 2015 observata sunt, quae extremae eventus spatio agentis censebantur. Hae eventus superiores in global temperaturae, venti exemplaria, et in maritimis vicissitudines effecit.

Cum superficies aquae temperaturae oriuntur, venti superficies orientalis ad occidentem debilitant. Haec mutatio ad pluviam augendam in Pacifico orientali et centrali ducit, dum Indonesia decrementum pluviae patitur. Actio praeterea in Oceano Pacifico gagates amnis mutat, ex condicionibus calidioribus et frigidioribus in US meridionalibus et in septentrione sicciores et calidiores condiciones.

Quamvis El Niño hoc anno apparens relative mitis comparatus ad res gestas, Josh Willis, speculator consilii speculatoris Michael-6 Michael Freilich, suggerit posse adhuc hiemem humidam ad US Africum si condiciones align deducere.

Vigil-6 Michael Freilich satelles Copernici Vigili-6/Jason-CS missio est pars, quae communi conatu ad spatium Agency Europaeum pertinens, Organizationis Europaeae causa satellitum, NASA, et NOAA abutitur. Nominatur a Michael Freilich, pristinus moderator NASAe Terrae Scientiae Divisio.

sources:

– NASA Jet Propulsio Laboratorium (JPL) in Pasadena, California

- National Oceanic et Atmosphaerae Administration (NOAA)