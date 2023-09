Inventio Meteoritarum Antiquae Insights in Systemate Solari Early works

Investigatores detexerunt vetustum spatium petram notam Erg Chech 002 qui pretiosam informationem de formatione systematis nostri solaris offerre potuit. Inventa in Deserto Sahara in Algeria anno 2020, Erg Chech 002 altiores gradus continet aluminii isotopae radioactivae quam exspectatio XXVI. Haec inventio significantes implicationes habet ad intelligentiam formationis planetariae et datorum meteoritarum.

Erg Chech 002 creditur meteorite saxeum notum esse achondritum, petrae volcanicae simile et ad primaevae aetatis systematis nostri solaris reducentem. Meteorites volcanicae originis notae vetustissimae censetur. Aluminii praesentia 26 in meteorite maxime pendet, quod haec isotope censetur munus magnum egisse in primitiva evolutionis solaris systematis.

Aluminium-26, notum esse principium caloris in systemate solari ineunte, tandem labefactata et valuit liquefactione scopulorum primitivorum, qui postea planetas formaverunt. Nihilominus, inventio isotopae huius in Erg Chech 002 affirmationem provocat eam aequaliter per systema solarem primitus distributum esse. Investigatores invenerunt corpus parentis huius meteorite plus ter vel quater continere aluminium debere quam corpus parentis meteoritarum similium, inaequalem distributionem huius isotopes indicando.

Ad aetatem Erg Chech 002 determinandam, scientiarum plumbi et uranium isotopes enucleatum et aetatem plumbeam isotopicam circiter 4.566 miliardorum annorum computavit. Haec cum aestimatione aetatis systematis solaris adsimilat. Comparando hanc datam cum aliis meteoritis antiquis, investigatores indaginem in originibus planetarum acquirere possunt et in potentia meteoritarum ante aetatum investigatorum meteoritarum retractare possunt.

Haec inventio ad meliorem intelligentiam confert primos statis progressus nostri systematis solaris et historiae geologicae planetarum. Investigatio ulterior de variis rupibus achondritarum generibus cognitionem nostram veterum systematis solaris eiusque formationis excolere perget.

sources:

— Natura Communicationis (Pubblicato 29 Aug. 2023)

— Colloquium (article by Evgenii Krestianinov)