NASA significantes praeparationes ad suam Artemis 2 missionem venturam facit, quae quattuor astronautas conscendere in lunari itinere videbit. Hoc primum notabis homines ad lunam per 50 annos iter facturus. Missio utetur NASA Space Launch System (SLS) erucae, quae iam feliciter volavit cum naviculae increato spatii nomine Artemis 1 .

Praecipuus focus in praeparatione NASA est ut salus turbarum in extollendis launchibus sit. Hoc involvit additional experimentum novarum systematum quae in SLS erucae eiusque motoriis mobilis, inclusa systema evasionis subitis. Ipsae astronautae actuose in processu apparando implicantur, quod includit locum tentandi cum illis spatiis suis gerendis.

De missione Artemis 1 , quae tres mannequins circa lunam misit, fundamentum dedit ad processum praeparationis praeparationis lenius ad Dianam 2. De provocationibus per Artemis factis 1, ut morae in simulatis countdownis immittendi sunt, allocuti sunt et nunc umbilicus. in cantavit relatas contentus et disciplina augendae salutis consilia.

Praeparationes ad Artemis 2 varias miliaria clavis involvunt. Nautae diem immissi e regione terrae cantum simulabunt, exercitia effugia subitis participabunt, et eruca positis et probationes conventus in NASA Vehiculi Coetus Aedificium subibit. Denique acervus in caudex deducendo praeparabitur ad nuper 2024 missionem mittendum.

Salus est primaria sollicitudo in toto processu apparando. NASA totidem simulationes cinematographicas quas antea deducet, prioritizing salutem utriusque fugae cantavit et terram cantavit. Continua praxis et musculus memoria disciplinae elementa essentialia sunt praeparationis, ut omnia membra manipulorum ad missionem bene praeparata sint.

Notae mutationes in Artemis 2 adaptationes ad fueling procedendi rationes fundatae in lectionibus doctis in veste udo recensendi pro Artemis 1. Delineatio mutationes ad mobilem launcher adiuvandum eius functionem emendavit. Operam etiam praebetur interfacies ad escam piscinae ne effluat, cum notitia ex probatis superioribus de necessariis servandis informandis.

His comprehensivis praeparationibus NASA in vestigio est ut artem suam historicam 2 missionem feliciter emittat, viamque explorationi lunae futurae pandens.

