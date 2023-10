Cranium vespertilionis fere integrum, quod circiter 50 miliones annorum notabat, in spelunca in Gallia inventa est. Haec inventio in lucem prodit arcanam antea vespertilionum evolutionem. Vespertiliones fossilium inter mammalia unum ex pauperrimis habent, provocantes ad determinandum cum primum in speluncis volare vel insidere inceperunt, tum cum facultates suas unicas echolocationis explicaverunt. Vespertilio cranii Vielasiae sigei pertinens ad species extinctas erat inter 23 homines in spelunca fossilibus inventis.

Vespertilio fossilium priorum saepe redacta vel omnino complanata erat, difficilis ad investigandum tria dimensiva anatomica et si echo locationis utebantur determinare. Sed Vielasia sigei cranii perfecte conservata est in lapide calcis, figuram suam pristinam conservans. Hoc phisicis permissum est ad aurem interiorem studere et ad vespertiliones moderni comparare. Eventus suadeant hunc vespertilionem antiquam verisimilem echolocationis adhibitam esse, eamque belle antecedere in terminis huius facultatis enucleandi. Ante hanc inventionem phisici tantum certi erant echolocationis in familiis vespertinis hodiernis.

Vielasia sigei vespertilio parva species speluncae-habitationis erat, tantum 1.8 cm longa metiens. Hoc contradicit praemissis suppositis primo vespertiliones in arboribus circa lacus et silvas imprimis habitavisse. Stabilitas in gyris speluncis probabile perfugium praebebat in mutationibus temperaturae fluctuantibus primae Eocene periodi.

Dum haec inventio definitive non determinat controversiam de vespertilionis echo locatione, praebet documenta necessaria. Inspiratio etiam est ad ulteriorem explorationem fossilis recordationis ad plures perceptiones in vespertilionum evolutione et earum singularibus notis.

sources:

- "Inventio cranii antiquae vespertilionis irruensae lucem novam dat in vespertinis evolutionibus matutinis," University of New South Wales Sydney.

- Current Biology Journal