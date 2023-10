In novo studio evulgato in ephemeride Paleobiologia, investigatores detexerunt Maiasaura, typum dinosaurorum, facultatem in magna copia energiae et nutrimentorum capiendi et iis utendi ad rapidum incrementum et altam navitatem. Quamvis perceptio eorum creaturae tardae et pigrae, dinosaurus pristinus, sicut Maiasaura, etiam sanguinis calidum et valde activum erant.

Inquisitores posuerunt quanta industria dinosaurus increscens ad adultam aetatem usus est. Investigatores eorum ossa investigantes statuere poterant Maiasaura facultatem eorum ossa reficere et revellere, avibus et mammalibus similes.

Secundum studium, motus localis et actionis pondus tolerantiae microfracturas in ossibus dinosaurorum effecit. Sed per processum os dictum ossium se sanare poterant molestie lacus. Hic processus incrementum sanguinis capillarium per os vetus implicavit, quod tum resolutum et novo osse substitutum est.

Etsi multi paleontologi argumenta ossis in adulta dinosaurus ossium retexere invenerunt, ossium dinosaurus juvenilis parum attentus est. Ad studium ossium juvenilium dinosaurorum, investigatores fossilium e Duabus formatione medicinali in Montana examinaverunt, quae raram collectionem ossium ex eisdem speciebus dinosaurorum diversis in gradibus augmenti praebebant.

Investigatio demonstravit iuvenes Maiasauras rates celeriter crevisse, ac pondera 200-400 chiliogrammatum attingere ab anno secundo et supra 3,000 chiliogrammata a pubescentem. Hae rates incrementum altae significantem quantitatem oxygenii et nutrimenta sanguinis requirebant.

Investigatores quoque artem elaboraverunt ad sanguinem profluentem ex ossibus metiendis explorando magnitudinem foramen, per quod foramen principale arteriae nutrimentum ossis intravit. Hac arte utentes, invenerunt rates sanguinis fluxum in dinosaurus uno annorum multo altiores esse quam dinosaurorum adultorum, significantes altam vim et nutrimentum requisita inter initia incrementi.

Super, haec investigatio magni pretii pervestigationes praebet in incremento et actuositatis gradus dinosaurus pristinus, sicut Maiasaura. Perceptionem vulgarium dinosaurus velut tartarum creaturarum provocat et novas probationes praebet ad theoriam fovendam, quod animalia calida sunt ac valde activa.

sources:

- [Titulus hic] - url

– Quam dolor maiores nostri fuerunt? Responsum euenire non est in magnitudine cerebri, sed fluxus sanguinis - url

– Hot fuss: fermentum sanguinis dinosaurorum theoria iuris vel iniuriae est? - url