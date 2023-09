Lignea structura vetustissima eruta: An provecta humanitas avorum?

By

Archaeologi nuper inventam fundamenti fecerunt: vetustissimam structuram ligneam semper inventam, posteriorem fere dimidium decies centena millia annorum. Quod inventum suggerit maiores nostros longe provectiores quam antea credidere. Praeclara structura apud Kalambo Falls in Zambia, prope confinium Tanzaniae inventa, egregie conservatur. Creditur esse suggestum, pavimen, vel erigi habitaculum quod propinqui nostri super aquam custodiebant.

Lignum ursis notis sectis significans primitiva instrumenta adhibita esse ad duas magnas trabes ad structuram creandam. Praeter suggestum ligneum, collectio instrumentorum ligneorum, cum cuneo et baculo fodiendo, etiam in situ detectae sunt. Inventio haec notionem provocat maiores nostros tantum ligna ad limitata adhibita esse ut incendiis vel venationibus proficiscerentur.

Larry Barham, auctor studii et archaeologus in Universitate Liverpool, affirmavit hanc inventionem maiorum nostrorum sensum immutasse. Demonstratum est eos facultatem transmutandi ambitus suos et aliquid innovandi creandi. Barham credit hoc indicat altiorem gradum cogitandi abstractae ac fortasse etiam linguae peritiae.

Structura in effossionibus prope Kalambo flumen 2019 facultas inventa fuit, supra cataractam quae altitudinem 235 metrorum attingit. Altus aquae gradus in lapsibus structuram ligneam per saecula servasse creditur. Inventiones silvarum antiquarum rarae sunt propter inclinationem putrefactionis, nec post multa vestigia posteris relinquenda sunt.

Ad accuratam aetatem structurae definiendam, investigatores novam methodum notationis luminescentiae nomine adhibebant, quae mineralia novissimo tempore solis luci obnoxia erat. Hoc ostendit structuram minus 476,000 annorum esse, evolutionem Homo sapiens praedicans. Fossilia Homo heidelbergensis, cognatus homo, repertus est in regione notanda inter 700,000 ad 200,000 annos.

Inventio provocat praevalentem opinionem maiorum hominum vagas esse. Locus structurae prope cataractarum, quae certissimum aquae fontem praebebat, suggerit eam ut habitaculum permanens inserviret. Sed haec hypothesis nondum probata est et investigatio ulterior necessaria est.

Super hoc incredibile est quantas facultates et ingenia maiorum inveneris spectaculorum. Testimonia praebet progressae cogitationis, facultatum consiliorum et structurarum creationes numquam antea visae. Inventio sollicitat quaestiones de progressu civilium veterum ac necessitatem elucidat ulterioris explorationis et studii nostri longinqui.

– Luminescentia notat: ars quae mineralium aetatem determinat mensurando tempus ab ultima expositione solis.

– Homo heidelbergensis: antecessor humanus extinctus putatur vixisse inter 700,000 ad 200,000 annos.

– Abstracta cogitatio: facultas cogitandi de conceptibus qui non sunt praesentes vel directe experti sunt.

