Inquisitores Develop Combustion-Powered Insect-Scale robot

Investigatores in Universitate Cornell feliciter creaverunt roboti insectum-scalarum combustionis potestatem, superantes facultates robotarum electrici-activi secundum velocitatem, vires, flexibilitatem et facultatem saliendi. Manipulus mollis microactuatores cum summus energiae densitatis chemicae cibus coniunctus est ut provocationes vinceret adversus motores deminutionem, machinas et soleatus. Adhibendo summus energiae densitatis chemicae cibus similis illi qui in autocinetis usus est, investigatores signanter augere potuerunt potentiam et effectum roboti veli. Robot, qui plusquam digiti longam mensurat et instar unius et dimidiae chartarum appendit, 3D impressum est resinae flammeae repugnant et instructa cum quattuor actuatoribus qui pro pedibus militant.

Actores possunt producere 9.5 newtoniones virium, comparati ad recentitates circiter 0.2 a robotarum similitudinum productarum. Robot etiam in frequentiis plus quam 100 hertz operari potest, displacentiam 140% consequi, et pondus corporis 22 vicibus levare. Eius combustio actuatores potentes permittunt navigare loca difficilia, impedimenta manifesta, distantias incredibilis salire et in terra movere celeriter. Consilium actuatorum etiam praebet eminentiam moderaminis, permittens operatores accommodare celeritatem, frequentiam scintillationis, et nutrimentum in tempore reali ut felis amplitudinem responsionum pascat.

Investigatores instituunt magis actus constringere ad motus subtiliter moderandos et vehementiores in ampliore forma producendos. Intentum etiam versionem roboti evolvere contendunt utendo liquido fomite, qui onboard ferri potest, una cum electronicis minoribus. Hoc breakthrough in robotici combustionis potentiae nos propius adducit ad realitatem utendi robots insectorum in quaerendis et liberandis operationibus, explorationibus, environmental vigilantia, custodia, navigatione in ambitus provocando.

Source: Cameron A. Aubin et al, Actorum combustionum molles actuatorum pro insecto-scalarum scientiarum (2023). DOI: 10.1126/scientia.adg5067

Source: Cornelii Universitatis