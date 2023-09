Sinarum Chang'e-4 Missionis retegit Secreta Lunae

Sinarum Chang'e-IV missio suggerit pervestigationes fundamentales in mysteriis lunae. Missio, quam administratio Spatii Nationalis Sinensium (CNSA), historica milliarium exscensionis in extremo lunae anno MMXVIII peracta est, consecutus est. Cum igitur navicularum imagines praeclaras cepissent et exempla mineralia extraherent, lucem lunae illustrabant. historia geologica.

Inventiones missionis Chang'e-4 nuper editae sunt in Acta Geophysica Investigationis: Planetae. Analysis revelavit summum 130 pedes (40m) superficiei lunaris constare ex pluribus stratis pulveris, soli et rupium fractis. Investigatores etiam quinque stratos lavae lunaris sub hac superficie detexit, quae per billions annos landscape divulgabantur.

Periti credunt lunam 4.51 miliardis annorum ante formasse cum obiectum Mars amplitudo cum Tellure collisum est et in fragmento abrumpendo effecit. Proximis 200 miliones annorum, luna varios ictus ex spatio strages expertus est, rimas in superficie sua creans. Velut Tellus, pallium lunae continet loculos magmae fusiles, quae in rimas ob eruptiones vulcanicae dilapsae sunt.

Nihilominus, nova notitia e Chang'e-4 indicat, volcanicam actionem in luna paulatim super tempus decrescere. Quo propius petra molaris erat ad superficiem lunae, eo rarior facta est, suggerens lunam refrixisse et geologice iners fieri.

Dum volcanica actio cessasse putatur inter unum miliardis et 100 miliones annos, investigatores, inter periti Jianqing Feng astrogeologici, speculantur adhuc magma sub superficie lunari profunde occulta esse.

Haec missionis fundatio signatur initium ulterioris explorationis et destinata notarum geologicarum lunae per missionem Chang'e-4. Inventa hucusque facta pervestigationes pretiosas in lunae praeteritas praebent et ad intellegendum historiae solaris systematis conferunt.

