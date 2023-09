Chandrayaan-3 descensus, postquam feliciter in superficie lunaris appulsus est et quartae nationi ad id faciendum factus, modus est nunc in somnis dum quiescit per noctem lunarem per quattuordecim dies. Primae missionis fines, in quibus demonstrationes technologiae et notitia collectio quae in compositione terrae et aeris lunae digeruntur, feliciter perfecta sunt. Missio Chandrayaan-14 designat primam explorationem tam propinquam ad polum lunarem meridianum, quae regio credita est continere deposita glaciei aquae, quae pro futuris missionibus et exploratione spatii adhiberi posset.

Appellatio erat punctum superbiae nationalis in Indiam, cum decies centena millia hominum coverage online spectant et in laboribus scientificis indefessi patriae celebrabant. Chandrayaan-3 descensorium eiusque sex piraticum piraticum variis instrumentis scientificis instructi sunt quae in missione regulariter exercebantur. pirata super 100 metra per superficiem lunarem iter fecit, imagines photographicas et notitias colligens. Physici iam mirabilia inventa fecerunt, sicut caliditas superior superficiei lunae et praesentia sulphuris circa polum meridianum lunae.

In proximis hebdomadibus, moderatores missio- nis satagunt descensorem recuperare et investigationes scientificas continuare. Facultas possessorem lunarem super superficiem lunae feliciter elevare, ut demonstratur per saliculum, quod die 4 Septembris factum est, crucialus erit pro missionibus futuris, quae ad exempla vel astronauta e luna revertuntur.

sources:

- The Indian Space Research Organization (ISRO)