Biotech Company Light Bio Develops Genetically Engineered Glowing Petunias

Societas biotechnica quae vocatur Light Bio permisit a Department of Agriculture US ut petunias ardentes vendere genetice machinatum in Civitatibus Foederatis Americae. Hae petuniae neon viridem noctu ad meridiem faciunt, propter additionem DNA e fungo bioluminescenti Neonothopano nambi vocato. Societas disponit ut plantis navigiis primis 2024 committitur.

Bioluminescentia est processus, quo organismi lucem faciunt per reactionem inter oxygeni et substantiam quae luciferin vocatur, per enzyme quae luciferase vocatur facilior. Cum bioluminescentia in speciebus circa 1,500 invenitur, in plerisque organismis praeter bacteria male intelligitur. Anno 2018, phisici enzymes specificas in Neonothopano nambi notaverunt, quae lucem emittere permittunt.

Alii conatus ad plantas candentes creandas in praeterito tempore plantas spargendi cum chemicis inventis in fireflis vel genetice modificando plantas cum gena bacteria ex bioluminescentibus implicaverunt. Sed hi modi limitationes habebant, sicut opus est ad curationes speciales vel ad productionem lucis obscurae.

Interruptio a Light Bio involvit inventionem viae fungali bioluminescentiae quae componi potest cum propria metabolicae plantae. Semita haec involvit moleculum acidum caffeicum vocatum, quod in plantis copiosum est, et quattuor enzymes in luciferin convertentes. Plantae resultantes clarius nitent quam priores conatus et lucem emittunt per totam vitam currendi.

Dum sollicitudines suscitatae sunt de periculis potentiale environmental genetice machinatis plantis fervidentibus, Lux Bio has curas direxit affirmans plantas principaliter crescere in ambitibus moderandis sicut domos, negotia, et hortos botanicos ubi lucem artificialem iam excedunt. a plantis emitti.

Levis Bio cogitat ut initio petunias ardentes online in emissione limitata vendat, cum consiliis ad seminaria et centra hortorum in futurum dilatanda est. Societas etiam intendit ut plura genera plantarum emblematum augere et eas clariores reddere.

