Institutum Astrophysicum Indicum (IIA), in collaboratione cum Department of Wildlife Protection, UT Ladakh, primam partem stellae officialis pro periti amateur astronomis constituerunt. Eventus apud Hanleium Dark Sky Subsidium in orientali Ladakh ab Octobre 12-15 gestum est. Hanle, domus Observatorii Astronomicae Indicae, caelos obscuros et siccitatem praebet, quae specimen sunt ad caelestia observanda.

The Hanle Dark Sky Subsidium (HDSR) unum ex infimis caelorum in India habet et aream circiter 22 km in radii tegit. Reservationes ab UT Ladakh institutae sunt ut caelos tenebricosos pristinos conservarent et ab homine lux pollutio facta moderaretur. Investigationem astronomicam non solum adiuvat, sed etiam astro- tourismum promovet et ad progressionem socio-oeconomicam locorum pagorum confert.

Circiter XXX amateur astronomi factionem stellarum frequentabant, telescopia et cameras suas afferentes ut pulchritudinem caeli noctis capiant sine impedimento lucis pollutionis. Ajay Talwar, astrophotographus aestimator victor, momentum caelorum obscurorum illustravit ad res languidas observandas et singulas imagines capiendas. Extulit quaedam phaenomena astronomica qualia sunt falsa Aurora et zodiaca lux non nisi ab Hanle ob tenebras observari posse.

Una elucidat partium stellarum occasio fuit testandi et photographicum Lumen Zodiacum, quod est lumen solis languidum, quod spargitur pulvere in plano systematis solaris. participes fieri animadverterunt duas noctes continuas.

Eventus participes attracti ex variis locis per Indiam, inter Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep et Mumbai. Sudhash Natarajan a Societas Astronomica Bangalore memoravit quomodo Hanle's Bortle-1 caelum, ut in obscuro gradu designatus, ei permisit ut galaxiae obscuras languidiores observaret. Studium suum exprimit ut singulis annis ad Hanle revertitur.

Praeter factionem stellam, IIA, cum sumptu ab UT Ladakh, 24 parvas telescopias dedit, ut vicani intra subsidia delecti ac ut Legatos Astronomiam instituerent. Hoc inceptum intendit ad communitatem localem de astronomia implicandam et educandam ac ulteriorem potentialem astro- tourismum Hanleiensem augere.

Director IIA, Prof. Annapurni Subramaniam, suam satisfactionem expressit in communione singularium siderum HDSR cum astronomia enthusiastarum et institutionem communitatum localium tamquam Astronomiae Legatorum peregrinatoribus commendavit.

Super prima factio stellae officialis apud Hanle Dark Sky Subsidium providit amateur astrologi cum opportunitate ad caelos obscuros pristinos experiendi et res caelestes in specie capiendi. Eventus successus potentiam Hanle illustravit ut destinatio quaesita astronomiae enthusiastarum in India et ultra.

definitiones:

- Institutum Astrophysicum Indicum (IIA): Organizatio quae investigat variis locis astrophysicarum et astronomiae in India.

- Department of Wildlife Protection, UT Ladakh: Dicasterii author tutelae et conservationis bestiarum in Territorio Unionis Ladakh.

– Hanle Subsidium Sky Obscurum (HDSR): Area circiter 22 km radiorum circa Hanle designata ut caelum obscurum reservat ad lucem pollutionis et ad caelum obscurum conservandum propter investigationem astronomicam et astro- voluptuariam.

– Falsa Aurora: Phaenomenon ante lucem observatum ubi caelum apparet illuminari quamvis nondum surrexi sol.

- Lux Zodiaci: Solaris lux solis dispersa pulvere in plano systematis solaris, in tenebris caelis conspicuum ante auroram vel post solis occasum.

-- Bortle Scala: Scala numeralis quae metitur tenebras caeli noctis, cum borto-1 gradu obscuro.

- Ambassiatores Astronomiae: Vicani intra Subsidium Sky Obscurum Hanle, qui peregrinatores in astronomia relatas operationes erudire ac erudire consueverunt.

Fontes: Institutum Astrophysicum Indicum (IIA), Donec a Protection Wildlife, UT Ladakh.