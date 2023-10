Astrophotographi Colligite in Hanle ad lucem zodiaci observa

Amateur astrologi e variis Indiae partibus nuper in Hanle, vico in regione Ladakh collecti, testantur et capiunt phaenomenon fallax, quod lux Zodiaci appellata est. Award-vincens astrophotographus Ajay Talwar, qui ad Hanle per multos annos veniens, momentum caelorum obscurorum expressit ad res in detail servandas. Secundum Talwar, eventus quidam astronomici sicut falsa Aurora vel lux zodiaci solum observari possunt ab Hanle ob tenebras eximias.

Lux Zodiaci est languidum lumen solis sparsum per particulas pulvis in plano systematis solaris. Hoc phaenomenon perquam languidum est et nonnisi ex obscurissimis locis antelucanis observari potest. Participes factionis stellatae in Hanle fortunati fuerunt testandi atque illustrare hanc lucem evanidam duabus continuis noctibus.

Eventus varios participum coetus attraxit, inter locorum vicani, peregrinatores et astronomiam enthusiastarum e civitatibus ut Bengaluru, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep et Mumbai. Sudhash Natarajan, sodalis Societatis Astronomicae Bangaloris, commotionem suam communicavit de observandis galaxiae obscuris in Hanle-Hanle Altum Obstinatum Spatium (HDSR), quod egregie obscurum Bortle-1 caelum praebet ad vagandum.

Dorjey Angchuk, alius particeps, inculcavit Hanle portum esse astronomi amateur. Consilia ut annuum eventum factionis stellatae HDSR instituendae patefecit, sperans eam in India et foris tam in India quam in fanaticis astronomiae collectionem valde concupisse sperans. Accedit, Hanle ut situs astro-voluptuaria promovetur, plures allicit visitatores ad exploranda mirabilia caeli noctis in hac regione remota.

Altiore, collectio astrologorum et astrologorum in Hanle flagranti occasionem singularem praebebat ut aetheriam pulchritudinem lucis zodiaci testaretur ac perspiceret tenebras eximias quae huiusmodi observationes fieri possunt.

