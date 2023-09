Woods in Constructione Inventa in Zambia

Archaeologi notum usum lignorum in constructione in cataracta in campo Zambia septentrionali primogenitum invenerunt. Structura, ad 476,000 annos notata, prae- parat proximam speciem lignorum in constructione per immensam marginem. Incisura lignea, ex industria rasurae et artificiosae adiectiones factae, duas partes connexas et e pluribus instrumentis ligneis in pelvi umoris lacus repertus est. Inventiones provocant notionem solam Homo sapiens modificationis notae capaces fuisse.

Lignum conservatio rarum est ob corruptionem, origines lignorum operantium difficile discernere. Hastae autem ligneae conservatae sunt in voraginosis condicionibus in Anglia et Germania, centum milia annorum notabant. Lignum ab annis 780,000 in Israel inventum interpretatur vetustissimum instrumentum ligneum notum. Cum indicia de lignis operariis in praehistoriae primaeva vix est, Kalambo inventio substantiales copias lignorum laboratorum praebet, amplis possibilium usuum ultra arma suggerens.

Propositum structurae ignota manet, sed investigatores speculantur eum potuisse tribunal vel deambulatio lacus in ambitu lacus meruisse. Nulla alia structuralis usus lignorum in Africano vel Eurasiano Paleolithico inventa est, nisi ob aliud lignum notatum antea in eodem situ 70 annos repertum.

Haec inventio fundamenti addit ad historiam archaeologicam Zambiae fascinantis. Antea, calvarium hominin quod Kabwe Homo, Homo heidelbergensis, in Kabwe repertum est. Retro circiter 300,000 annos notans, Kabwe Hominis theoriam evolutionis humanae linearem concussit et exsistentiam multiplicium linearum humanarum parallelarum patefecit. Dum Calvariae non directe coniungitur cum structura lignea, candidatus validus manet.

Identitas creatorum structurae et instrumentorum abundantia incerta manet, sicut Africa variis homininum speciebus eo tempore frequentata est. Sed regio Kalambo erat centrum actionis propter numerosas variantes hominin, inclusas Homo heidelbergensis et fortasse Homo naledi. Praeterea investigatio necessaria est ad explicanda mysteria circumquaque notum usum lignorum in Zambia aedificandi.

