Novum Study Tools Gut Microbes ad Osseus Salutem

Scientistae invenerunt nexum possibilem inter microbioma et sceletum ventrem. Recens studium invenit quasdam venas microbes densitati, microarchitecturae et viribus associatas esse. Inventa suadeant ut microbioma ventrem mutare possit ad sanitatem ossis emendandam.

Studium, cui titulus "Duo-cohortis studium de consociatione inter microbiota ventrem et densitatem ossis, microarchitecturae et virium", in Finibus in Endocrinologia editum est. Investigatores investigaverunt consociationem inter microbioma ventrem et altum resolutum quantitatis periphericae tomographiam (HR-pQCT) lustrantem radii et tibiae in duabus cohortibus magnis.

Inquisitores notitiae tertiae generationis Framingham usi et Osteoporoticae Fracturae apud homines student determinare si elementum potentiae ad sceletam sanitatem conferens erat. Humilis densitas ossis densitatis auget periculum osteoporosis et fracturae enucleandi, praesertim in adultis maioribus.

Inventiones manifestaverunt quasdam bacteria, ut Akkermansia et Clostridiales bacterium DTU089, consociationes negativas cum osse sanitatis in maioribus adultis habuisse. Akkermansia antea cum dolore magna sociata est, dum DTU089 in personis inferiores corporis activitatis et interdum attractio abundantior est. Haec res nota ad sanitatem sceleti impulsum.

Investigatores etiam invenerunt quasdam bacteria in area transversis sectionis cum differentiis sociatas esse, suggerentes microbes influere posse quomodo os cum senescente magnitudine mutat.

Dum plures investigationes necessariae sunt ad certos effectus organismi bacteriales in sceleta valetudine, hoc studium praebet pervestigationes pretiosas in partes potentialis ventriculi microbiomi in osse sanitatis. Ultimo, Nisl viscera microbioma potest esse futura aditus ad sanitatem sceleti meliorandam.

