Novi Experimenta pergeret ad Stationis Spatii ad Scientiam et Communicationem promovendum

Proximo mense, SpaceX novam onerariam missionem ad Stationis Spatii Internationalis (ISS) cum variis experimentis scientiarum deducet. Haec experimenta diversos locos explorabunt et ad progressionem investigationis scientificae et communicationis in spatio conferent. Lorem hora V Novembris hora est et in coverage in Space.com vel NASA televisifica spectare potes.

Una e experimentis clavis ILLUMA-T appellatur, quod experimentum communicationis laser intendebat ad ISS communicationes augendas et ad fovendum futurae missionis spatium altum. Hoc experimentum citius tradet notitiarum transmissiones utendo lumine infrarubro ad nullas videos et imagines. NASA in hac technologia ad augendam scientiam revertitur in longinquis missionibus lunae et Martis investit.

"Futurae missiones eximie magnas notitias necessarios habent, et ideo cogitandum est quomodo his necessitatibus occurrere debeamus", dixit Jason Mitchell, director pro provectae communicationis et technologiae navigationis apud NASA spatium communicationis et navigationis.

Praeter experimentum ILLUMA-T, plura alia studia teneant quae ad stationem spatii mittuntur. NASA undae Atmosphaerae Experimentum (AWE) infrarubrum utetur imaginatione ut fluctus gravitatem atmosphaericam metiatur, quae partes agunt in definiendo climate Telluris. Investigatio Aquamembrana-3, habita ab Agency Space Europae (ESA), intendit aestimare usum membranarum aquarum novarum in statione spatii. Aliud experimentum, Gaucho Lung, a patrocinio ISS National Lab, investigabit quomodo mucus respiratorii partus medicamento afficit. Denique experimentum Rodent Investigationis XX effectus microgravitatis in reproductione murium muliebrem examinabit.

Haec experimenta elucidant NASA officium ad intellegendum scientificum progrediendum ac fines technologiae communicationis in spatio impellendo. Cum unaquaque missione, NASA et socii eius facultates scientificas in ISS emendare contendunt et fundamenta ponunt in programmatibus mercatorum et explorationum futuris.

Frequenter Interrogata De quaestionibus

Quid est propositum experimentum ILLUMA-T?

Experimentum ILLUMA-T tendit ad communicationes ISS augendas et citius transmissio notitiarum utendi luce infrarubea da.

Quaenam sunt undae gravitatis atmosphaerica?

Gravitas atmosphaerica fluctus sunt perturbationes in atmosphaera Telluris, quae mensurari possunt ad qualitates et motus climatis intelligendas.

Quae est quaestio Aquamembranae?

Investigatio Aquamembranae-III aestimat usum receptae novae aquae membranae Aquaporin Inside dictae membranae ut potentiale substitutio pro currenti multi-filtratione stratorum in statione spatii.

Quid facit experimentum studii Gaucho Lung?

Experimentum Gaucho Lung explorat quomodo mucus in systemate respiratorio afficit traditionem medicamentorum in liquido infuso parvam quantitatem, quae obturaculum liquidum notum est.

Quid est propositum experimenti investigationis Rodent-20?

Investigatio Rodent-XX intendit ad effectus microgravitatis generativae valetudinis percipere, studio functionis ovariorum in muribus muliebribus durante et post spatium fugae.