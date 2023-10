Novum studium nuper editum suggerit Groenlandiae schedam glaciem magis molliorem calefactioni globali esse quam ante credidisse. Inquisitores invenerunt schedam glaciem sensim reflecti ad calefactionem humanam inductam, significans emissiones gasi conservativas incisis paucis proximis saeculis impedire ne liquescere possent.

Studium, ab Inquisitoribus Potsdam Instituti de Impact Investigationis Clima et Universitatis Arcticae Norvegiae, adhibitis exemplaribus computatoriis ad imitandum potentiales effectus diversarum missionum temperatarum in scheda glaciei. Concluserunt etiam si limina temperatura critica ad tempus superata sint, tamen fieri posse ne punctum tipping quod in insigni gradu maritimo super centena milia annorum oriri posset.

Tamen investigatores inculcant hoc non significare conatus ad pugnam mutationem climatis relaxandam esse. Dicunt quod emissiones gasi conservativae minuendi et calefactionem globalem appellando atrox et urgente permanet. Studium momentum elucidat stabiliendi temperaturae globalis non plus quam 1.5 gradus Celsius supra gradus prae-industriales ne amplius schedae glaciei liquefaciant.

Glacies scheda Groenlandiae circiter 80% mundi maximae insulae operit et nunc ad gradus maris orientem conferens. Si omnino dissolveretur, gradus globalis maris circum 24 pedes orirentur, unde consectaria vastare pro urbibus maritimis terrarum.

Hoc studium spem praebet ut, si statim actio emissiones gasi conservationis minuendae accipiatur, pessimum casu missionis schedae glaciei collapso et atrox maris gradus oriri possit vitari. Sed leo emissionum reductionis crucialus est, cum mora plurium saeculorum decursum adhuc efficere potuit ad significandum gradum maris ortum.

In fine, dum studium suggessit Groenlandiae schedam glaciei magis molliorem esse ad calefactionem globalem, necessitatem urgentis actionis percipit ad mutationem climatis compellare et pericula minuere quae cum schedulis glaciei liquefactis coniunguntur.

