Vittas Graphene melius in rostris pro Twistronicis Studiorum

Novus aditus ad studia twistronica, quae vittas graphenae implicant, investigatores meliore potestate in angulum torquentem praebere potuerunt, et facilius studere effectibus electronicis, qui oriuntur ex retortis et nitentibus laminis adjacentium duarum dimensivarum (2D) materiarum. Priora studia twistronicas in duas materias floccis retortas et eas positis, sed nova vitta subnixa permittit ad maiorem continuam mutationem in angulo retorto, meliori temperamento ac faciliori studio effectorum electronicorum praebens.

Per 2D materiae stratis positis et angulum inter eos variantibus, investigatores invenerunt se proprietates electronicas harum materiarum mutare posse. Exempli gratia, bilayer graphenae globulum evolvit hiatum, quod in contactu cum nitride boron hexagonali collocatur. Hoc evenit, quod graphenae et hBN modice inaequales stratis moire superlattice formant, quae band lacunam formare sinit. Retorquendo laminis ulterius et angulum inter eos augendo, rima cohors evanescit.

Haec facultas mutandi proprietates electronicas sine mutandi chemicae materiae compositione est, fundamentaliter nova directio in machinalis machinalis et "twistronica" appellata est. Nihilominus moderantes angulos torquentes et in contentionem adiunctis provocatio manet, sicut variae exempli partes varias proprietates electronicas habere possunt. Ad hoc devincendum, investigatores in Universitate Columbia iacuit vitta graphene informata super HBN posita et in extremo vitta lente curvavit ut microscopii piezo-atomicae vim. Hic creatus est angulus tortus, qui continuum et uniformem figuram variavit, quae dignosci potuit.

Inquisitores continue tum cantilenam et angulum detorquere poterant, iis inauditum aditum ad "phase schematis" angulorum perversarum praebentes. Hic ordo regiminis permittit ut certae tabulae dependentiae electronicarum structurarum electronicarum in angulo retorto, quod antea fieri non potuit. Accedit nova ars primam facultatem metiendi munus contendendi in angulo grapheneo magico in modo reproducibili modo et novas ideas aperit ad structuram electronicam reprimendam in contorto systematis strato.

