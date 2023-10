Calefactio globalis non solum ad corallium inficit, sed etiam vim habet augendi populationes coronarum-spinarum starfish, qui predatores corallium scopulorum noti sunt. Hi starfish, in adulta scaena, sunt veribiles predones qui scopulos corallium devorant. Tamen, ut juveniles, herbivores agunt et exspectant corallium vivam ad recuperandum antequam predonum corallium fient.

Scientistae ab Universitate Sydney experimenta duxerunt ad probandum resistentiam juvenili coronae spinarum starfish ad calorem innixi. Experimenta intendebant condiciones fluctuum marinorum imitantes quae ad curationem infictionem et mortalitatem ducunt. Starfish expositi sunt missionibus aestuosis cum temperaturis ab 28°C ad 30°C diffusi, et significanter maiorem tolerantiam prae se ferebant ad condiciones calorum ad corallium comparatas.

Studium, in ephemeride Global Muta Biologia editum, invenit coronam iuvenilem-spinae starfish altum temperaturis usque ad XX dies sustinere potuisse. Haec resistentia ter fere maior est quam caloris intensio, quae inficit corallium causans. Inventiones innuunt aquas calefacere posse his starfish reapse prodesse. Copia lapidum corallium ex inficit et mortalitate corallium proveniens permittit eorum numeros in tempore augeri.

calefactio Oceani directa comminatio ad corallium superstitem est, cum variis corallium speciebus in regionibus evanescentibus sicut Mediterraneum et Magnum Obex Reef in Australia gravem inficit. Secundum relationem a regimine Australiae 91% coralliae Magni Obex Reef inficit post longum aestus aestivae inficit.

Demum, calefactio globalis insignem comminationem ad scopulos corallium non solum per inficit, sed etiam per potentiam promovens multiplicationem coronae spinarum starfish. Intellectus impulsus mutationis climatis in oecosystematis marinis pendet pro nisus conservationis.

sources:

- University of Sydney

- Global Change Biology Journal