Germania, quae inter nationes spatiantium mundi ducta est, nuper Artemis Con- cordiam signavit, cum octavam regionem ita faceret. Haec conventio internationalis, a Iunctus Civitas et NASA effecta, principia et normas pro cooperatione proponit in exploratione et usu corporum caelestium, uti Luna et Mars. Germaniae munus in scheda expectatur munere maximo agere in exploratione tuta, sustinenda et pacifica horum ambitus extraterrestriales.

Cum sua participatione Artemis Conveniant, Germania non solum suam technicam virtutem demonstrat, sed etiam dedicationem ad cooperationem internationalem in campo spatii explorationis. In tota historia sua, Germania in spatio communi cum aliis nationibus actuose incepta est, sua peritia ad promovendas progressus in nostro intellectu universo. Iuncturae iungendo, Germania tendit ut istas necessitudines collaborativas confirmet et operam globali ad spatium inventionis et innovationis conferat.

Artemis Concordat, licet adhuc in primis evolutionis gradibus, immensam potentiam verteret, modo Lunae et Martis opes exploramus et utimur. Cum unaquaeque terra communicans in Consensionibus suas facultates singulares ad mensam apportet, cooperatio internationalis viam spatii missionibus efficacioribus et impactis praebebit. Germaniae implicatio in hoc consensu historico notat insignem gradum in hoc conatu communi.

Signatio Artemis Con- cordiae a Germania momentum confirmat firmandi principia diaphaneitatis, sustinendi et explorationis pacificae in spatio externo. Cum plures nationes sub hac conventione conveniunt, determinatio collectiva ad scientifica promovenda et ad fines explorationis humanae impulsus ficta est. Germaniae munus secundum exemplum dedit dedicationem ad responsalem et cooperantem loci explorationem ad utilitatem totius humanitatis.

