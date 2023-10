Scientists Analyse distributio Neanderthalensis DNA in Humanis Modernis

Scientistae in Universitate Geneva (UNIGE) studium deduxerunt dividendo Neanderthal DNA in genomes hominum recentiorum super praeteritum 40,000 annos. Studium, in Scientia Proventus divulgatum, perspectionem praebet in historia communi Neanderthalensi et hominibus modernis.

Studium indicat moderni homines, ex Africa oriundi, Neanderthals in parte occidentali Eurasiae abhinc quadraginta annos reponere coeperunt. Hoc postea sensim in compluribus millenniis factum est, ducens ad integrationem Neanderthalensis DNA in genoma hominum recentiorum.

Investigatores investigaverunt praesentiam introgressionis Neanderthalensis graduum post expansionem humanam, paleogenomes Eurasian dividendo. Expansionem extra-Africam in gradibus spatiis Neanderthalensis perdurantibus per tempus evenisse invenerunt. Expansio veterum agricolarum Neolithicorum insignis partes egit in introgressione Neanderthalensi minuendo in Europae incolas comparatis nationibus Asiaticis.

Genome sequelae et comparativae analysin statuerunt Neanderthali et homines hodierni internatae, inde in duobus circiter centesimis Neanderthalensis DNA in hodiernis diebus Eurasians. Recipis haec leviter inter regiones Eurasiae variat, cum incolarum Asiaticarum Neanderthal DNA proportionem paullo altiorem quam incolarum Europaeorum.

Una hypothesis ad hanc differentiam explicandam est quod electio naturalis varios effectus in genesis Neanderthalensis in variis nationibus habuisse potest. Attamen investigatores UNIGE proponunt hypothesin alternativam in fluit migratorio fundatam. Secundum hypothesin, ulterior ex Africa recedit, superior proportio Neanderthal DNA, sicut Neanderthals in Europa principaliter positae sunt.

Ad hanc hypothesim probandam, investigatores database plusquam 4,000 genomorum ab hominibus, qui in Eurasia per praeteritum quadraginta millennium vixerunt, usi sunt. statistica analyses patefecit Paleolithic venatores in Europa paulo altiorem proportionem Neanderthal DNA habuisse quam in Asia. Tamen, per transitum ad Neolithicam periodum, proportio Neanderthal DNA in nationibus Europaeis decrevit. Haec declinatio incidit cum adventu primi agricolae ex Anatolia, qui inferiorem proportionem Neanderthal DNA portavit. Interbreeding inter hos agricolas et incolas Europaeos Neanderthal DNA adhuc diluitur.

Studium in usum genomum antiquarum et notitiarum archaeologicarum ad historiam specierum hybridizatarum perscrutandam illustravit. Etiam relatio studiorum futurarum praebet ad profile geneticas quae a mediocris deviant deprehendere ac fructuosos vel incommodos habere possunt.

