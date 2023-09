Nova ratio permittit pro simultaneo Gene modificatione in animalibus

Investigatores ab ETH Zurich methodum elaboraverunt quae pluribus modificationibus gene in cellulis animalis unius animalis utentis forfices gene CRISPR-Cas concedit. Cellae in singulis organis genere moysi-modi modificatae sunt, cum singulis cellulis unum tantum gene mutatum. Haec methodus dat scientias effectibus variarum mutationum generum in uno experimento studere.

Investigatores feliciter hunc accessum in muribus adultis applicaverunt, primum notati factum in animalibus viventibus. Virum adeno-consociatum usi sunt ut instructiones murium cellulis generum perniciem eriperent. Mures inficientes mixtura virus ferentes diversa mandata, potuerunt in cellulis cerebri varias geneses avertere.

Hac methodo utentes, investigatores novas perceptiones in raram geneticam perturbationem in hominibus, quae 22q11.2 deletionis syndromae notae sunt, obtinuerunt. XXIX genes in regione chromosomali consociata cum morbo posuerunt et invenerunt tres harum genes insignis partes habere in cellula cerebri distemperantia. Studium etiam exemplaria in muris cellulis revelata sunt quae schizophreniae et spectri perturbationum autismi similia sunt. Haec nova informationes potentia ducere potest ad progressionem medicamentorum quae actionem gene abnormalem compensant.

Methodus has applicationes ultra hanc turbationem geneticam particularem investigat. Adhiberi potest studere alias perturbationes geneticas et morbos cum multiplici generum implicatione. Investigatores instituunt numerum generum mutationis a currenti 29 ad plures centum experimentum augere. Patentes in technologias applicaverunt ac spinosam constituunt ad hanc methodum ulteriorem explicandam et utendam.

