Intellectus quomodo spirant Galaxies:

Saeculis astrologi mentem suam in astris et galaxiis intendunt, solum ut detegant maiorem materiae in galaxia esse actu gas. Progressus technologiae, astronomi nunc animadvertere et studere possunt gasi in et extra galaxiarum fluxum, illustrantes processus respirationis harum structurarum cosmicarum. Cum galaxia respirat, formatio stellae consistit.

Gas varias formas in spatio existit. Cum inter galaxies commoratur, ad medium intergalacticum refertur, gas circum galaxiae notus gas circumgalacticus. Haec claustra non distincta sunt, sed nomina ab astrologis adhibita ad diversos gradus gasi describendos.

Gas fluxus inter galaxiam, medium circumgalacticum eius, et medium intergalacticum in regulante formatione stellarum pendet. Stellae, gravitas et gas temperatura et densitas omnes partes agunt in hoc processu. Sicut gas colligit in galaxiis et stellis formantibus, tandem gas expellitur cum stellae moriuntur, praesertim sicut supernovae. Gas, in hac scaena, calidus est et diffusus, compaction resistens.

Tamen, ut gas folia galaxia et refrigerat, densitas eius augetur, permittens gravitatem trahere validiorem exserere. Gas tunc in galaxia retrahitur ubi in nubes cadere potest et novas stellas oriuntur. Hic cyclus redivivus gasi est qui galaxies ad respirationem continue concedit.

Astronomi conceptum respirationis galacticae in annis 1960 initio detexerunt cum lucem e longinquis quasars transeuntes per nubes gasicae observaverunt. Ex illo tempore, progressus technologiae astronomi melioribus instrumentis ac profundiori phaenomeni intellectui paraverunt.

Medium circumgalacticum pervestigantes, astronomi argumentum galaxiae respirationis in specie nubibus gasis separatis extra galaxies separatos invenerunt. Nubes quaedam gasi metallica altiora habent, significans se ab intus galaxie ortos et postea expulsum esse. Hoc gas metallicum altioris signum evidens est gasi quod iam in galaxia fuit.

Cum comprehendentes specialia respirationis galacticae provocantia permanet, astronomi invenerunt gasum in medio circumgalactico usque ad 1,000 tempora densiorem gas intergalacticum. Temperatura huius gasi ab 10,000 usque ad 1 decies centena milia Kelvins percurrit, eam faciens tam frigidiorem et calidiorem quam medium intergalacticum.

Causae fluxorum gasorum adhuc incertae sunt, cum facultates inclusas supernovas, ventos stellares, foramen nigrum rumpit, et opiniones. Nihilominus machinationes exactae in fabula, processus respirationis tandem consistit, quod astronomi "extinguere" dicuntur.

Intellegere quomodo galaxiae respirant essentiales sunt in explicando nexum impeditam inter evolutionem gasi, formationis stellae et evolutionis galaxiae. Investigationes permanentes et lustrationes in hoc campo pergunt ad altiorem cognitionem mundi et nostri loci in eo.