Nativitas Novi Planetae: Evidentia Planetariae Collisionis Detecta in Distantiae Systemate Stellato

Astronomi potentialiter detexerunt reparationem ingentis collisionis inter duos planetas gigantes in systemate stella remoto. Occursus, si confirmatus, unicam occasionem praebere potuit ad cognoscendam nativitatem novi planetae et pervestigationes in processu formationis planetariae acquirendae.

Mense Decembri 2021, astronomi observaverunt stellam solem-similem alias ordinariam, ASASSN-21qj notam, micantem et obscurantem insolitam experientes. Dum haec phaenomena non raro sunt et proprie attribuuntur materiali transeunti inter stellam et terram, amateur astronomus Arttu Sainio nominatus ostendit emissionem lucis ultrarubri ab stella auctam ante annos circiter 4% duos et dimidium ante. obscurius eventu.

Ex his animadversionibus, investigatores proponunt micantia et obscuratio per collisionem cataclysmicam inter duas planetas explicari posse. Impetus huius naturae gigantes creduntur esse communes in ultimis formationis gradibus et signanter influere possunt magnitudines, compositiones et orbitas planetarum in systemate.

Concursus immensam vim energiae solvebat, efficiens massam calidam ardentem materiae, quae centies maior erat quam planetis originalibus. Hoc corpus planetarium expansum, per spatium telescopii NASAe sapientis observatum, per decies centena milia annorum sensim refrigeravit et renuit, potentia totam novam planetam formans.

Ictum etiam generasset strages plumarum, quarum aliquae in crystallis et scopulis in glaciem et in glaciem redactae et condensatae essent. Hae plumae inter ASASSN-21qj et Terram transiri potuerunt, causantes stellae erraticae obscurationes.

Si interpretatio harum eventuum est recta, pervestigationes huius stellae systematis pretiosis perceptis in planetae formationis machinationes praebere potuit. Ex observationibus strictis hucusque factis, inquisitores deduxerunt planetas collidentes pluries esse molem Terrae, potentia comparabilem cum Urano et Neptuno. Accedit, temperatura corporis posti-impacti circiter DCC°C aestimata esse, praesentiam elementorum submissa temperaturae fervidae suggerens, ut aqua.

Haec inventio novam fenestram aperit in concursus planetarum intellectum et ad novos mundos nativitatem. Studendo CHORDAM huiusmodi eventuum, phisici detegere possunt magnas informationes de processibus qui nostrum universum figurant.

