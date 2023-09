Decem habitant currently in Statione Spatii Internationali habitant (ISS), quae investigatio laboratorium et spatium portarum inservit pro cooperatione internationali in exploratione spatii. Tres novi socii cantavit die 19 Septembris venerunt et in pondere vitam aptando inceperunt.

Loral O'Hara NASA et Nikolai Chub Roscosmos tum primum orbitalis incolarum sunt et in variis muneribus sustentandis iam suscepti sunt. O'Hara processit exempla aquae ad aestimandas aquae qualitates in statione in navi, dum Chub participavit experimentum ad munus cardiovasculares et respiratorii aestimandum.

Duo membra nova cantavit, una cum Engineer Oleg Kononenko Roscosmos, ad ISS in navi spatii Soyuz MS 24 transportati sunt. Kononenko partem diei suae e Soyuz transferens et ad vitam navi stationis applicans transegit.

In praeparatione ad profectionem die XXVII Septembris Astronaut Frank Rubio NASA, Ducis Sergey Prokopyev, et fugae machinator Dmitri Petelin Roscosmos vacavit vitam in orbita assuescendo ac perfecitque eruditionem manualem descensum Soyuz MS 27 spatii moderati.

Aliae Expeditio 69 Socii cantavit qui Augusto venerunt in suas consuetudines consederunt et in variis muneribus strenue versati sunt. NASAs Jasmin Moghbeli notitias pressionis sanguinis collegerat, Andreas Mogensen de OESA novam systema illustrandum temptavit ad rhythmum circadianum conservandum, Satoshi Furukawa de JAXA munia conservanda in Ball Camera Internae, et Konstantin Borisov de Roscosmos in orbita munerum plumbi feruntur.

Socii nautarum in ISS pergunt ad opera sua assignata laborare, ad investigationes scientificas et studium spatii conferentes.

