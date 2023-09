Constructio amplissimae telescopiae (ELT) in deserti Atacamae Chile nunc citatus est, cum meta ambitiosa creandi maxima telescopia semper aedificata est. Cum diametro speculi primario 39 metrorum - arcus iconici de Triomphe Lutetiae paulo minor - et praecipua structura, 3700 tonnas errantes habens, ELT intendit ad nostrum universi intellectum vertere.

In corde ELT provecta est imago MICADO appellata (Opticorum Multi-Adaptive Imaging Camera pro Observationibus Deep). Developed per Spatium et Astrophysics Instrumentation Research Laboratorium (LESIA) Observatorii Parisiensis, MICADO faciet ELT ut singulas imagines galaxiarum distantium, stellarum individualium capere, atque etiam in quaerendis exoplanetis ultra nostrum systematis solarium auxilium.

Una evocationum quae ob observationes fundatae substructio obversantur, est turbidum atmosphaerae Telluris, quae qualitatem imaginum degradat. Ad hoc emendandum, ELT systematis opticae adaptivam incorporat. Yann Clenet ex LESIA explicat hoc systema deformationem lucis sensui utentem, et deinde perspectiva cum actuatoribus emendandis utitur — ut imaginem qualitatis emendare possit. Computatorium potens imperat mandata mittenda ad specula, ut meliorem efficiendi rationem obtineat.

Quinque-speculi figuratio ELT astrologorum inusitata acumine et claritate in observationibus suis providebit. Cum ingenti magnitudine et technologia porttitor, ELT pollicetur novas insensibilitates in mundi mysteria reserare ac nostram universi mundi cognitionem dilatare.

sources:

- Observatorium Australe Europae (ESO)

- Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) of the Observatory Paris in Meudon

definitiones:

- Multi-Accommoda Optica Imaginum Camerae ob Observationes profundissimas (MICADO): provecta imago evoluta ad amplissimum Telescopium

- Exoplaneta: planetarum extra nostrum systematis solarem existentibus

- Optica adaptiva: ars ad sanationem atmosphaerae turbulentiae in terra fundata observationes, metiendo et corrigendo ad deformationem luminis.