Notae Inventiones In Indiae Luna Lander et Rover

Indici Space Research Organizatio (ISRO) nuper Lunam descensorem suum, Vikram, et piratam, Pragyan misit, ad polum lunae meridianum explorandum. Etsi instructi sunt modum somni ingrediendi usque ad lucem lunarem die 22 septembris, iam nonnullae perceptiones fascinantes praebuerunt, quae phisicis planetariis insidiabantur.

Densitas et Temperature Ionosphaerii Lunae

Vikram specillo instructum quod primas mensuras densitatis et temperaturae Lunae ionosphaerii fecit. Secundum ISRO, ionosphaerium prope polum lunarem respective sparsum est, cum circiter 5-30 miliones electrons per metrum cubicum. Haec densitas per diem lunarem variari videtur. Haec notitia pendet futurae communicationis lunaris et navigandi, sicut densitates electronicorum superiores moras significantes causare possunt. Nihilominus, plasma sparsum a Vikram observatum significat potentiale moras minimas et tradendas fore problema non futurum.

Temperature Variationes in Lunar Solo

Intelligere temperaturam et conductionem soli lunaris essentialis est cum habitatio futura in Luna consideratur. Vikram temperatura specillum, sensoriis instructum, iucunda inventa patefecit. Interdiu, temperatura ad 10 cm infra superficiem est circiter 8 C inferior quam in superficie. Ardua haec temperatura declinatio expectatur ob proprietates soli lunaris limitata conductiva. Mensurae hae ab iis quae NASA Lunae Reconnaissance Orbiter anno 60 habentur, differunt, significans superficiem temperaturae insigniter calidiorem esse quam antea memoravit.

Suspectus Moonquake

Inter varias vibrationes ab Vikram seismographo memorantur, eventus unus phisicis attentionem apprehendit. Instrumentum parvum eventum seismicum detexerunt vel ictum meteoritarum minuti qui circa 4 seconds resedit. Tales eventus in Luna exspectantur propter parvas impactiones et commensuras tectonicas locales. Sed ulterius animadversiones et retia seismica globalis in Luna opus sunt ut horum eventuum significationem plene cognoscamus.

Confirmatio praesentiae sulphuris

Praeliminares probationes per Pragyan confirmaverunt praesentiam sulphuris in superficie lunae prope polum australem. Magni momenti inventio est quia sulphur elementum clavis est petrae fusilis. Medici putant Lunam in densitate saxi fusilis olim fuisse coopertam, quae tandem solidatur ad suam superficiem formandam. Investigatores mensurando concentrationes sulphuris in cognitionem geologicam Lunae in historia acquirere possunt. Sed etiam fieri potest ut sulphur ab asteroideis impactibus in superficie Lunae ortum sit. ISRO intendit coniungere suas inventiones cum notitia ab Apolline US missiones ad geochemiam lunae ulteriorem intelligendam.

