Future of Space Explorationis: Colloquium cum NASA Erici Ianson

In praecedente auditorio cui titulus "Planetae et asteroides et lunae... oh mi!", Eric Ianson, Deputatus Director Scientiae Planetariae Division apud NASA Headquarters, disputabit de studiis NASA recentissimis et excitandis in spatio explorationis. Haec includit collectionem exemplorum e superficie Martis, demonstrationem defensionis planetariae per intentionem navis in asteroidem, et explorationem Lunae Europae Iovis et oceani eius glacie operta.

Milliaria quae iuvenes sperare possunt in vita sua in campo spatii exploratio testificari difficile est praedicere, sicut technologia celeriter evolvit ac utilitates mutantur. Sunt tamen quaedam trenda quae invenire possunt. Reditus hominum ad Lunam et eventus astronautarum in Marte in horizonte sunt. Missiones roboticae ad varias planetas, lunas et corpora parva in systemate solari permanebunt, cum umbilico in destinationes sicut luna Iovis Europa, luna Saturni Titan et Uranus. Progressiones etiam erunt in edendis mundos habitabiles extra systema nostrum solarem.

NASA munus in proximo spatio magnos intermissionum obtinendos vitale est, etiam ut societates privatae sicut SpaceX in magis magisque munus in spatii peregrinatione agunt. Dum societates privatae motivum negotium habent, NASA funditur ad certas scientias, explorationes vel technologias consequendas. Collaborationes cum industria communes sunt, sed adsunt instantiae ubi NASA propria instrumenta seu naviculas in domo, sicut Marsorum vagantium et spatii Europa Clipper evolvit.

Recens progressio spatii Indiae inscensionis ad polum lunae meridionalem laudabile est. NASA aestimat cooperationem internationalem et momentum agnoscit notitiae missionis communicandae pro utilitate inventionis scientificae. Sodales internationales ad idem faciendum hortantur, explorationem spatii pacificam promoventes.

Cum quaereretur de cinematographico vel TV spectaculo de exploratione spatii vel spatii, Eric Ianson plures favores nominavit, in quibus "Apollo XIII," "Martia" et "Imperium Sternit Back". Tamen tandem elegit "Ius Stuff" ut summum robur. Pelliculam de Mercurio originali septem astronautis fabulam depingit et imaginationem et provocationes spatii peregrinationes capit per tempus quo transitus a scientia ficta ad rem erat.

Eric Ianson Wilder Penfield Lectura hora 13 Novembris hora 4 post meridiem in The Neuro Jeanne Timmins Amphitheatrum horarium est.

definitio:

NASA - National Aeronautica et Administratione Spatii, Civitatum Americae Unitarum spatium procurationis civilis explorationis et inquisitionis spatium nationis author est.

Martis Programma explorationis - A NASA programmata Martis exploratio feruntur, incluso studio planetae climatis, geologiae et potentiae ad vitam sustentandam.

Radioisotope Power Systems Programma - A NASA programmata quae enucleat et conservat usum systematis potentiae radioisotopes, quae electricitatem in profundis spatii missionibus praebent utendo calore genito ex labe isotopes radioactivae.

Planetarum defensio - Studium et progressus methodorum ad defendendam Terram ab impulsu potentiae eventuum per asteroides vel cometas.

Europa – Una Iovis lunae quae Oceanum subsurfactionem liquidae aquae sub crusta glacialis habere creditur.

Commerciales lunares officia payload - Programma quod intendit ad tradendas scientias et technicas missiones ad Lunam per societates cum societatibus commercialibus.

Perseverantia Rover – A NASA missio ad Martem intendit explorare habitabilitatem planetae, signa vitae antiquae quaerere, et exempla colligere pro potentia reditus in Terram.

James Webb Spatium Telescopium – Telescopium venturum spatium ad deducendum anno 2021 posuit, ut firmissimum spatium telescopii semper aedificatum esse voluit.

Artemis Programma – A NASA propositum ad terram tendentem "primam mulierem et proximum virum" in Luna ab 2024 .

Source: No URLs provisum est.