Fossilium Fujianvenator Prodigiousus Provide Inspectionem in Avis Evolutionis

Scientistae in Sinis inventionem excitantem in Fujian Provincia fecerunt: fossile avium dinosaurorum e Periodo Jurassic. Fujianvenator nomine prodigiosus, haec inventio lucem illustravit in evolutione avium et pervestigationem pretiosam praebens in quomodo aves modernae factae sunt.

Quaestio num Fujianvenator consideretur avis pendeat quam definimus avem. Min Wang, praecipuus physicus in studio, dinosaurum "prodigiosus" describit et affirmat longe absimilem esse omnibus avibus hodiernis. Sed Fujianvenator pertinet ad coetus avialans vocatos, quod includit omnes aves et propinquos suos dinosaurum qui nondum aves considerabantur.

Unicum Fujianvenatoris proprium est longum os cruris, tibia, quod duplo est quam os femoris, femur. Etiam ludit cauda longa et ossea. Formae eius similes alae avis, digitis autem tribus digitis, ab recentibus avibus distinguentes. Dum fossilia pennas non conservat, Wang notat suos propinquos et maxime theropodas aviarias pennas habere, suggerens Fujianvenator etiam pennas habere posse.

Investigatio ad vitam suam provocat sine fossilia integra, sed investigatores duas possibilitates proponunt. Fujianvenator ex longis cruribus potuit cursor velocis vel in palustri ambitu similis fuisse gruis vel heronibus recentioribus. Wang innititur ad opinionem quod erat cursor.

Haec etiam inventio addit intellectum complexum avium evolutionis. Aves ex parvis, pennatis, bipes dinosaurus proveniunt, quae per periodum Jurassicam nuper notae sunt theropodes. Avis vetustissima notissima Archaeopteryx circiter 150 miliones annos exstitit. Sed notabilis interstitio circiter XX milionum annorum inter Archaeopteryx et avem fossilium proximam est, quatenus opus est studiorum ulteriorum ad tempus evolutionis implendum.

Super, inventio Fujianvenator prodigiosus magni pretii informationes praebet de diversitate dinosaurus avium et eorum habitata in periodo Jurassic, ad intellectum evolutionis avium conferentes.

