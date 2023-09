Prehistoric Predator: An Ammonite intra Fossilized Piscium

Scientistae singularem inventionem fecerunt dum ammonitum bene conservatum et piscem fossilem cum compertum haberent. Mirum inveniunt revelatum esse piscem ammonitum magnum deglutivisse, id quod numquam antea observatum est. Ammonites, typum cephalopodis, quod decies centena millia annorum exstinctum est, piscem suum submergere vel obstruere potest tractum digestivum, quod in consequentibus fatalibus rapax consequitur.

Fossile, in Germania anno 1977 repertum, in collectione publica Musei historiae naturalis Stuttgart fuit. Duo investigatores e museo, Samuel Cooper et Erin Maxwell, chartam in Geological Magazine nuper ediderunt et piscem ammonitum illum consumpserunt. Piscium species, Pachycormus macropterus, pertinebat ad catervam extinctam maris ray-pinnatae pisciculi pachycormidi vocati. Hi pisces ab exiguis magnitudinibus usque ad 50 pedes longi vagari poterant. Cum victus pachycormidum plene non intellexit, investigatores argumenta invenerunt se maxime cephalopodas molles et pisces minores iacuisse.

Inventio piscis cum intus ammonite est significativa, quia perspectum praebet ad mores cibos et victu pachycormidum. Constat pisces interdum cephalopodas non testaceas consumi, quae praemissis suppositionibus de victu suo contradicunt. Secundum Adiel Klompmaker, curatorem paleontologiae in Universitate Musei Alabamae, haec inventio mirabilis est et adiuvat ad telas antiquas accuratius reficiendas.

Situs ammoniti in corpore piscis et absentia quorundam ossium quae compositionem suggerunt valde adiuvant theoriam piscem ammonitum dum vivit deglutivit. Dum priora documenta piscium casualiter larvae ammonitae parvae consumunt, haec nova inventio suggerit totam ammonitam non esse fortuitam deglutivisse.

Haec insolita fossiliata invenio pretiosam informationem praebet de oecosystematis marinis antiquis et in lucem ponit de predonum marinorum prehistoricorum habitibus pascendis. Complicatas interationes et dynamicas quae inter myriades annos species extiterunt demonstrat et intellectum vitae prehistoricae ulterius impellit.

