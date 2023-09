Primum Fossilia testimonium ostendit Gurgite-Mare Solum Colonization per Mare Urchins CIV Million Annos Ago

Scientistae teneant inventionem in mari profundo fecerunt - fossiliendae echini spinae fragmenta centum 104 decies annos notantia. Antea, mare altum ecosystem relative iuvenem fuisse creditum est, sed haec inventio illam notionem provocat.

Mare altum diu natalem primae simplicis vitae in Terra formis possibilis existimatum est. Intellegere quomodo numerus specierum quae in area maris marinae per tempus mutatae sunt, critica est, cum mollitiam et aptabilitatem oecosystematis profundi-maris in facie eventuum calamitosorum et exstinctionum massarum patefacit.

Turma investigationis primum fossilium documentorum altiorum invertebratorum eruta eruta est in area profunda maris in periodo Cretico. Plus quam 1,400 exempla sedimenta ex boreholis in Oceano Pacifico, Oceano Australi et Atlantico, super 40,000 fragmenta echini aculei marini detexerunt. Hae spinae, structura et figura notae, indicant echinos alto mari continenter plus quam centum milia annorum incoluisse.

In morphologiam aculeorum dividendo, investigatores notabilem mutationem periodi Creticae in fine temporis, circiter 66 miliones annorum, observaverunt. Hoc incidit cum meteorite calamitoso impulsu, quod massas exstinctiones et perturbationes in mari profundo fecit. Spinae post-ictum tenuiores erant et minus figurae diversitatem exhibentur, phaenomenon quod "Lilliput Effectum" significat. Organismi quae exstinctiones massae supersunt saepe minora sunt, verisimile ob inopiam opum cibi.

Auctorem Dr. Frank Wiese duc in Universitate Department of Geobiologiae Göttingen inventionum significationem explicat. Mutationes in aculeis constantem evolutionem et emergentem novarum specierum in profundo mari indicant. Accedit, quod investigatores observaverunt correlationem echini inter taeda marini et aquae temperaturae circiter 70 miliones annorum. Hoc permittit ut speculari possit quomodo mare altum ab humano globali calefactione impactum erit.

Investigatio haec investigatio praebet pervestigationes pretiosas in huius aenigmatis ecosystematis, dum lucem in altum historicis et dynamicis praebet. Studium, in ephemeride PLOS PRIMUM editum, intellectum nostrum profundi maris et eius mollitiam in mutationibus ambientibus dilatat.

