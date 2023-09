FCC requirit Satellitum constellationes coordinare cum astronomis ad minimize impedimentum

Commissio Communicationis Foederalis (FCC) licentias Iceye et Planetes duos operatores satellitium siderum renovavit, qui postularent ut cum astronomis laborarent ad mitigandam ictum suos satellites in terra fundata astronomia. Iceye satellites octo ad suum constellationem addiderunt, cum Planet septem satellitum imaginantium Pelicani praecipui solutionis venturi sui adiecit. Ambae societates nunc requiruntur ad coordinandam cum Fundatione Nationali Scientiarum (NSF) ut concordiam mutuo acceptam attingat ad minuendos satellites suos effectus in terra optica astronomia fundata.

Hoc recens pactum sequitur postulationem FCC pro SpaceX, quae sponte elaboravit coordinationem consensum cum NSF ad electronicam curam de impulsu sui Starlink constellationis in astronomia. Dum singulae constellationes sicut Iceye et Planettae non ponunt pericula maiora, astronomi solliciti sunt quod aggregatum effectum plurium magnarum constellationum impedire potest observationibus astronomicis.

Astronomi naviter collaboraverunt cum SpaceX et aliis societatibus ad splendorem satellitum, incluso Starlink, reducendi, ut astronomiam labefactent. Propositum est curare ut constellationes satelles nullae clariores magnitudine sint 7. NSF etiam in pactis coordinationis cum OneWeb et Amazonibus pro suis constellationibus laborat. Conventio OneWeb perfecta est, dum colloquia cum constellatione Amazonum in ultimis sunt.

Astronomi FCC laudaverunt quod suas curas appellabant et aestimant conatus a societatibus satellites factas ad impedimentum mitigandum. Haec collaboratio inter constellationes satellites et communitatem astronomiam pro futuris systematibus permanebit, inter secundae generationes stellas a societatibus sicut OneWeb destinatas.

