Excitando Upcoming Sustentationem Spacewalk meditatum est Internationalis Stationis Spatii (ISS)

Internationalis Stationis Spatii (ISS) aliam sustentationem spatii in Novembri mense parat ut stationem in optimal condicione conservet. Praesent spatii ambulatio, quae US Spacewalk 89 US, primus erit pro NASA astronautis Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli.

O'Hara et Moghbeli stationem quaerenti airlock exibunt ut arca electronica removeatur quae Group Radio Frequency vocatur, quae pars est systematis communicationis antennae. Erunt etiam truncum portantem in statione ad portum alpha gyratorii juncturae solaris, quod efficit ut solarium vestiat ad vestigandum Solem.

Spatium ambulationis initio ante 30 Octobris horarium fuit, sed mense Novembri resectum est 1. Haec mutatio permittet ISS turbam et turmas fugae plus temporis ad spatium ambulationis efficaciter praeparandum.

FAQ

1. Quod ad sustentationem spacewalk?

Spatium sustentationis agitur ad reparationes, inspectiones et officinas faciendas in exteriori Stationis Spatii Internationalis. Curat ut systemata et elementa stationis in optimal conditione operationis continuae maneant.

2. Quis participat venturos spatii ambulationis?

NASA astronautae Loral O'Hara et Jasmin Moghbeli erunt astronautae ad sustentationem spatii ambulandi. Haec erit eorum prima experientia spatii.

3. Quae opera in spatio ambulationis peragentur?

Astronautae capsam electronicam appellaverunt Group Radio Frequency, et repone truncum conventus gerens in iunctura gyratoria alpha solari stationis. Haec munera necessaria sunt ad debitam operationem systematis communicationis socialis et vestitus solaris.

4. Cur spatii reschedul?

Spatium ambulatorium resectum est ut turbam ISS permitteret et turmas fugae imperium maius tempus ad spacium spatii adaequate praepararet et eius successum curaret.

5. Quamdiu spacewalk durabit?

Duratio spatii non memoratur in articulo. Duratio spatii spatii variari potest, sed plerumque a pluribus horis ad plus quam octo horas alicubi durare potest.

