ESA astronaut Andreas Mogensen proficiscitur ad capiendos tonitrua et fulgura versus spatium emissa sicut pars missionis Huginn, quae ad scientiam climatis studere contendit. Per priorem suam missionem, Mogensen varia phaenomena fulgura cepit, inclusa caerulea rumpit et mente, utens camerae stationis spatii. Hoc tempore utetur a Davis camera, quae differentias mensurat in lumine ad imagines faciendas, sicut oculi hominis operantur. Davis camera cinematographica celeritate aequipollens ad 100,000 imagines per alterum, necesse est capere eventus caducos (TLEs) qui in procellis fiunt.

Scientistae sperant imagines a Mogensen captas ulteriores perceptiones in progressu et commercio horum fulgurum eventuum cum atmosphaera superiori praebere, necnon in gasorum conservatorio sicut ozone ictum. Has interationes comprehensas pendet in contextu climatis mutabilis. In Huginn missio ducitur per maximum spatium investigationis Daniae institutum, DTU Space, quod etiam ante experimentum Mogensen Thor 2015 duxit.

Potes sequi missionem Andreae Mogensen et Huginn missionis progressum in suis socialibus instrumentis paginis et Huginn website.

definitiones:

Transiens Luminous Eventus (tles): Phaenomena fulgura quae supra nubes occurrunt, caeruleis rumpit et mentibus rubris.

Davis Camera: Camera, quae technicae artis eventus fundatur, ut differentias metiretur in luce et imaginibus creare, similis est quomodo oculus hominis operatur.

Huginn missio: Missio per DTU Spatium ducitur ad imagines tonitruorum et phaenomenorum fulgurum utens in camera Davis capienda.

sources:

Scientia & Exploratio. "ESA astronaut Andreas Mogensen ad movendum tonitribus ex spatio." [source]