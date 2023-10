SpaceX, societas aerospace ab Elon Musk condita, proposita ambitiosissima 2024. Secundum societatem officialem, SpaceX consilia ad summam centum 144 erucae anni sequentis mittendam, superans suum recordum-fractionis excussionem anno 2023. Hoc incrementum in frequentia launch. a satellite SpaceX Starlink pellitur ad ministerium penitus.

Numerus excussorum per SpaceX constanter ortus sicut Starlink crescere pergit. Anno 2021 missiones tantum 31 erant, sed numerus ille prope duplicatus ad 61 anno 2022. Cum rollout de Starlink's Direct ad Cell ministerium in societate cum T-Mobile, SpaceX intendit augere facultatem in anno proximo.

Dirige ad Cellam, etiam "turrim cellphone in spatio", mobilia officia per satellites Starlink praebebit. Textus nuntii facultates in anno 2024 praesto erunt, subsecutae vocationes et telae pascendae anno 2025 . Hoc officium peculiariter profuturum est in locis nullis cella coverage, praesertim in subitis.

Ad propositum assequendum anni 144 anno 2024, SpaceX automationem totam suam processum incorporavit. Comitatu commendat fidem, ne moras culparum. Hoc altum Lorem frequentia singulas 2.5 dies a launch requiret, comparata ad ratam currentem uniuscuiusque 3.5 dierum.

Cum Maii 2019, SpaceX super 4,000 satellites Starlink in orbita posuit. Novissimo mense, societas nuntiavit eum 2 milionum clientium usu interrete officia sua superasse. Starlink praesto est in super LX terris et cum summa celeritate interrete clientes coniungit.

Dum SpaceX ante competitores suos manet, aliae societates, ut Amazon cum suo Project Kuiper, etiam spatium substructio servitutis industriae interrete intrantes sunt. Jeff Bezos' Amazon recens primos duos prototypos satellites Project Kuiper emisit, studens altam celeritatem connectivity in locis remotis, similes Starlink.

sources:

- Ars Technica

- Insider